Rosario Fiorello, la figlia Olivia scompare e lui reagisce in maniera inaspettata: la moglie Susanna Biondo è in preda al panico

Il mattatore classe 1960 viene a buon diritto considerato il “miglior comico” che si possa trovare in circolazione. Rosario Fiorello, che ha mosso i primi passi come animatore di villaggi turistici, si è imposto gradualmente all’interno della scena televisiva italiana, fino a diventare il volto più amato e richiesto del settore.

La bravura di Fiorello, d’altronde, non è dovuta esclusivamente alla sua capacità di dar vita a sketch e monologhi a dir poco esilaranti. Il comico, ovunque si trovi, riesce ad impreziosire le proprie esibizioni attraverso racconti e aneddoti tratti dalla sua esperienza di vita.

Lo aveva fatto anche qualche anno fa, quando la Rai gli affidò la conduzione del programma “Il più grande spettacolo dopo il weekend”. Fiorello, nel corso di uno dei quattro appuntamenti dello show, si era lasciato andare ad un racconto davvero impressionante, riguardante la figlia Olivia. Il pubblico, nell’ascoltarlo, era rimasto letteralmente a corto di parole.

Fiorello, la figlia Olivia è scomparsa: “non è tornata a casa”. La moglie del comico è disperata e lui…

Olivia Testa, pur essendo nata dalla relazione di Susanna Biondo con un altro uomo, è ormai un’effettiva figlia acquisita per il comico siciliano. Proprio per questo, nel corso di una puntata de “Il più grande spettacolo dopo il weekend”, lo showman non aveva mancato di divertire il pubblico mediante un racconto che la riguardava.

Era l’epoca delle prime uscite serali di Olivia, che al pari di molti altri giovani amava recarsi in discoteca e rientrare a tarda notte. Il conduttore, con il suo piglio goliardico, era riuscito ad intrattenere gli spettatori tirando in mezzo la figlia e la moglie Susanna.

Quest’ultima, a detta dello showman, lo aveva svegliato nel bel mezzo della notte per chiedergli di andare a cercare Olivia, che non era ancora rientrata. “Non è tornata a casa, valla a cercare“: questa la supplica che la Biondo, disperata, rivolse al marito.

Il comico, che dovette girovagare per i locali della movida romana senza una meta precisa, aveva lasciato la sua abitazione con un outfit a dir poco esilarante. Il pubblico della trasmissione, nell’ascoltare quel passaggio del racconto, non riuscì a contenere le risate.

“Sono partito in pigiama a bordo di una vespetta. Immaginate la scena!” aveva scherzato Fiorello, che fortunatamente era riuscito a recuperare la figlia. Il comico, complice la sua dote innata, seppe trasformare un banale momento di vita quotidiana in uno sketch perfettamente riuscito.