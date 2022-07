Romina Power cambia look, a passeggio per la città è una “mina vagante”: occhi puntati proprio lì – FOTO

La cantante ha pubblicato uno scatto che la ritrae in giro per la città con un outfit intrigante tutto da copiare. I fan sono davvero impazziti.

In questi giorni sappiamo che si trova al mare con il figlio Yari Carrisi in una località ignota dal sapore caraibico, solo madre e figlio per una vacanza all’insegna del relax totale.

Romina Power è sempre più attiva sui social dove comunica con i suoi fan molti aspetti della sua vita privata, raccontati sempre con garbo estremo e tanta dolcezza intrinseca. Lo ha fatto anche pubblicando uno scatto in giro per Milano, forse scattatole poco prima di partire per le ferie.

Indossa un outfit molto diverso da quello a cui siamo abituati, ovvero con maxi abitoni e kaftani chiari. Stavolta appare diversa, più giovane e spensierata, forse merito della bella stagione che le ha mutato l’umore e ridato il sorrido. Vediamo come si aggirava per la città e commentiamo il look.

Romina Power detta moda, una vera icona di stile senza tempo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Figueroa Susana (@susanafigueroa232)

Porta sempre i capelli sciolti, setosi e lucidissimi come quando era una giovane cantante al suo primo debutto sul palco accanto ad Al Bano. Ora che però anche per lei gli anni sono passati, vediamo un cambiamento nel modo di abbigliarsi, più consono alle sue forme non più leggerissime ma comunque sempre toniche e armoniche.

Nello scatto porta pantaloni neri e t-shirt ciclamino, il tutto arricchito da un maxi cardigan decisamente over con le spalle scese e l’apertura a corolla, stretto in vita da un laccetto ed impreziosito da revers ampi sul collo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Le nozze con il suo amore, il più grande di tutti” da “The Voice” all’altare per Suor Cristina..

In linea con le tendenze attuali che vogliono il gentil sesso non più stretto in abiti succinti, Romina ha scelto questo capo che si scosta di molto dal suo solito modo di mostrarsi in pubblico, sempre però protetta dai colori che sono la sua copertina di Linus.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Emma Marrone e Stefano De Martino, dopo anni la verità. Svelato dalla famiglia il perché si sono lasciati

Il cardigan infatti esplode di vita, nei toni del rosa, rosso e lime. Posa irriverente con la mani in tasca, la testa inclinata a sinistra e la gambe incrociate come se stesse giocando con la persona che le ha scattato questa foto incredibile, ricca di fascino e sublime femminilità.