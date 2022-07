La vera motivazione è emersa dalle dichiarazioni del padre di Stefano. Perché la cantante e il ballerino si sono lasciati? Ecco cosa realmente è successo.

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono conosciuti e innamorati tra i banchi di una scuola per artisti. Le aule per le loro lezioni erano però molto particolari in quanto mandate in onda in TV e luogo degli studi Mediaset.

La cantante e il ballerino hanno iniziato la loro storia d’amore durante la nona edizione del programma televisivo “Amici di Maria De Filippi“. La passione in comune per le discipline artistiche e una giovanissima età preannunciava per Emma e Stefano un’energica crescita personale e di coppia.

Poco più che ventenni, i due allora innamorati hanno fatto sognare il pubblico del programma condotto da Maria de Filippi, inondandolo di tenere dediche e dolci sguardi. Tuttavia la favola vissuta dal ballerino e la cantante ha naufragato in un terribile colpo di scena, la mancanza di un lieto fine.

Le parole del padre di Stefano e l'”orgoglio” di Emma Marrone

La notizia della relazione finita tra Emma e Stefano ha avuto un forte impatto mediatico. Tra il Web, trasmissioni televisive e interviste in cerca di dichiarazioni, tutti ricercavano la verità, o meglio, delle motivazioni che giustificassero la fine di questa bellissima coppia.

L’ipotesi che circolava e appariva oltremodo fondata era quella del sospetto triangolo amoroso che avrebbe spezzato l’incantesimo della coppia. L’equilibrio rotto era ricondotto alla comparsa della bellissima showgirl Belen Rodriguez.

Dopo la relazione con Emma, il ballerino di Amici ha iniziato una nuova relazione con la modella argentina. Ciò che è importante sottolineare è che la storia d’amore sbocciata con Belen non ha ricoperto il ruolo incisivo che ha posto fine al rapporto con la cantante.

Un’intervista rilasciata dal padre del ballerino rivela che le uniche motivazioni che hanno pesato sull’esito conclusivo della relazione erano strettamente connesse all’età e alle ambizioni differenti dei due giovani. “Stefano non è pronto, sono diversi” riporta il padre in seguito alla volontà di mettere su famiglia da parte di Emma.

Incompatibilità caratteriale e sogni differenti; questi i veri protagonisti che hanno mosso la scelta di mettere fine alla relazione di Emma e Stefano. Il rapporto tra l’ex coppia nata ad Amici è rimasto saldo in virtù del fatto che la cantante e il ballerino avevano una carriera davanti a loro da realizzare.

“È stata una storia di gioventù che ricordo con affetto”, le parole di Stefano; “è il mio orgoglio” quelle di Emma nei confronti dell’ex fiamma. Da un’acerba relazione sono cresciute due personalità e carriere affermate; il lieto fine, si direbbe, è solo una questione di prospettiva.