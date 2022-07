“Ti farei da poggiapiedi tutta la giornata”, Caterina Balivo in costume è spaziale. Che spettacolo! – FOTO

Caterina Balivo lascia tutti a bocca aperta in costume. Il relax che hai sempre sognato: la conduttrice è tornata a ‘comandare’.

La showgirl e conduttrice televisiva, Caterina Balivo è tornata a ruggire attraverso i social network, grazie alla sua immensa bellezza.

L’ex padrona di casa del piccolo schermo della Rai ha attirato l’attenzione di tanti telespettatori, per lungo tempo. Il coinvolgimento e l’interazione sociale sono sempre stati il suo forte in questi anni.

Ancora oggi, Caterina si trascina ancora il peso della cicatrice dovuta all’improvviso allontanamento dalla tv. In tanti sono convinti che prima o poi per la Balivo arriverà il momento della svolta e della rinascita più totale.

Nel frattempo possiamo vederla a più riprese, protagonista via Instagram con scatti da impazzire sotto il sole e in costume. Andiamo a vedere nei dettaglio il miglior ‘regalo’ per l’estate ai suoi follower

Caterina Balivo infiamma Instagram: solarium da urlo. La FOTO da manicomio

Caterina Balivo riparte dai social network! La scalata alla gloria e un nuovo capitolo di vita parte proprio da qui. L’ex padrona di casa di “Detto Fatto” e “Vieni da me” ha colpito tutti nel profondo del cuore, con l’ultimo scatto.

La condivisione su Instagram ha generato un flusso enorme d’attenzione e attrazione per una Caterina sempre più sorprendente ogni ora che passa.

Da quando è iniziata l’estate 2022, la conduttrice, ex concorrente tra i giudici de “Il Cantante Mascherato” ha dimostrato a tutti quanto potesse ancora valere, nonostante i 42 anni suonati.

Il tempo per la Balivo non è mai un nemico a suo discapito. Stavolta in un maestoso solarium, la showgirl si è resa protagonista di un relax davvero irresistibile.

La mamma di Guido e Cora ha sfoggiato un fisico perfetto, nonostante il costume copra gran parte della sua corporatura. Gambe perfette e una tonicità in generale da far invidia persino alle ventenni!

Insomma la risalita per Caterina parte proprio da qui: e tu cosa aspetti a rilasciare un giudizio positivo sulla favolosa ‘prova costume’?