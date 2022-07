Il cantante romano, in Tour con 15 date per tutta l’Italia, salpando tra gli stadi più importanti, approda emozionato a Roma; “finalmente torno a casa”.

Niccolò Moriconi, 26 anni e nato nel quartiere romano di San Basilio, è l’artista che domenica 17 luglio ha riempito con un tutto esaurito uno dei più grandi impianti mai costruiti, il Circo Massimo di Roma. Il cantante romano, conosciuto da tutti con il nome d’arte di Ultimo, sta portando attraverso 15 concerti la sua amata musica nei principali stadi italiani.

Il Tour di Ultimo nei più importanti stadi dell’Italia doveva essere intrapreso già nel 2020, tuttavia per l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19 è stato rinviato a data da concordare. Sorprendentemente ha inizio in questa estate, dopo la lunga attesa, Ultimo Stadi 2022.

Il Tour iniziato a giugno porta finalmente Ultimo, domenica 17 luglio, a ritornare tra il calore famigliare della sua terra e risentirne l’amore di casa. “La mia città, la mia gente”, le parole di Niccolò piene di emozione e trepidante attesa prima di esibirsi nell’immenso anfiteatro romano.

70 mila persone aspettano al Circo Massimo: la scaletta e la viabilità per il concerto di Ultimo

Ultimo segna l’ennesimo sold out attraverso il suo Tour musicale in giro per l’Italia. La tappa del concerto a Roma trabocca di spettatori, 70 mila fan che aspettano di vedere Ultimo, nel celebre Circo Massimo. L’anfiteatro romano ha accolto artisti sacri del panorama mondiale musicale; Rolling Stones, Genesis, Bruce Springsteen…

L’artista romano proporrà al pubblico dell’immenso palco di Roma i brani più amati e appena editi, vissuti in due ore di musica senza alcuna pausa. Ultimo porterà in scaletta le composizioni dei suoi quattro album: Pianeti, Peter Pan, Colpa delle Favole e Solo.

Si aggiungeranno alle esibizione gli ultimi singoli del cantante romano: 2Step, insieme ad Ed Sheeran e Vieni nel mio cuore. Il concerto avrà inizio alle 21:00 e il brano che lo aprirà sarà Buongiorno Vita per concludersi con Sogni Appesi; intermezzo un emozionante medley dei brani iconici di Ultimo.

Lo show al Circo Massimo, per via del grande impatto riscosso, avrà ripercussioni sulla viabilità romana. Le prime chiusure al traffico sono avvenute la sera del 14 luglio su via dei Cerchi, per l’allestimento del concerto.

A partire dalle 20:00 del sabato l’area chiusa al traffico si estenderà: via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane e via di Santa Maria in Cosmedin.

Dal pomeriggio di domenica 17 sarà vietata la circolazione anche su via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello. Le chiusure del traffico disposte verranno mantenute fino al mattino del lunedì 18, col fine di consentire lo smontaggio di ogni attrezzatura utilizzata per il concerto.

Il modo migliore per giungere all’esibizione di Ultimo è utilizzare i mezzi pubblici scendendo alla fermata Circo Massimo; linea B della metropolitana romana. Se si raggiunge in automobile lo show dell’artista si può lasciare la vettura nei parcheggi di scambio Atac situati presso tutte le stazioni metropolitane della linea A, B e C.