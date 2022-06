Marco Mengoni ha stregato San Siro con l’apertura del tour 2022: era la prima volta negli stadi e l’emozione ha avuto la meglio

Il 19 giugno sarà una data da ricordare per Marco Mengoni che per la prima volta si è esibito in uno degli stadi più grandi di Italia. Ha stregato San Siro con la sua voce strepitosa e i suoi brani unici.

E’ stata una vera sorpresa per le orecchie e per gli occhi, dal momento che non si è trattato soltanto di un concerto ma di uno spettacolo senza precedenti. Il cantante è pronto a replicare il 22 giugno a Roma allo Stadio Olimpico dove saranno presenti tra gli ospiti Gazzelle, Madame e Giuliano Sangiorgi.

Marco Mengoni, il messaggio commovente ai fan: la prima volta allo stadio

E’ stato uno spettacolo senza precedenti quello portato sul palco di San Siro da Marco Mengoni e il team che collabora da anni con lui. L’evento prende il nome di #marconeglistadi e sarà inedito dal momento che una volta terminata la tappa nella Capitale, il cantante tornerà ad esibirsi nei palazzetti.

“Se sono qui, è per colpa vostra. Se avete delle passioni vi auguro di provare le stesse cose che sto provando io – si rivolge in lacrime al pubblico presente allo stadio – E’ una botta fortissima essere qui. Ci vuole il quadruplo dell’energia di “Esseri umani”. Un traguardo non da poco in 13 anni di carriera”.

Nel corso dello spettacolo, l’artista non ha perso occasione di fare riferimento ad argomenti che gli stanno a cuore: la necessità di mettersi sempre nei panni altrui, il rapporto con l’altro, la discriminazione.

“L’idea parte da un’intervista a Bregovic. La parola che mi ha fatto più male? Forse l’indifferenza. Ma non ho quasi più paura. Sono uno che conta fino a 20 prima di parlare. Perché so che le parole possono diventare proiettili”. Ha raccontato attraverso un lungo monologo.

Non potevamo mancare i suoi brani più famosi come Guerriero, Ti ho voluto bene veramente, In un giorno qualunque. Il pubblico ha poi ballato sulle note di No stress, l’ultima canzone realizzata e uscita all’inizio dell’estate. Tra gli spettatori erano presenti anche Fedez e Chiara Ferragni.