Sabrina Ferilli rivela un dettaglio sulla sua vita che nessuno conosceva prima di oggi, qual è la decisione che l’ha fatta soffrire di più?

E’ da tutti considerata una delle attrici più belle e brave degli ultimi decenni. Il suo modo di fare, la sua semplicità e quel pizzico di ironia la contraddistinguono dagli altri e la rendono unica e inimitabile.

Solare, determinata e intraprendente, nonostante la vita l’abbia messa più volte alla prova, Sabrina Ferilli ha continuato il suo percorso a testa alta, ottenendo ottimi risultati. Ultimamente è molto attiva anche sui social dove condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate e scatto mozzafiato.

Sabrina Ferilli, la rivelazione inaspettata ha spiazzato il web

Molto amata dal pubblico italiano, Sabrina Ferilli ha conquistato la stima e l’affetto di ognuno di noi. Romana doc, ha rivelato un dettaglio al riguardo che ha sbalordito i fan.

Ha rilasciato un’intervista per il portale Freeda e alla domanda: “Una domanda divisiva che sicuramente farà arrabbiare qualcuno… negli la matriciana o la carbonara?”, l’attrice ha risposto: “Guarda, io l’amatriciana la amo, però mi piace tantissimo anche la carbonara. Per me un pareggio…”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elisa Isoardi, la FOTO sudata e accaldata ipnotizza il web: “Bella anche dopo averlo fatto!”

La giornalista però non ha esitato ed ha insistito chiedendo: “Se dovessi scegliere?”, a quel punto la Ferilli ha rivelato: “Amatriciana”. La sua dichiarazione non sarà passata inosservata e qualche romano avrà cambiato idea sul suo conto.

Ma l’artista non si perde d’animo e continua a fare ciò che le riesce meglio: emozionare, far divertire e commuovere il pubblico attraverso la recitazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Tina Cipollari, la sua rivale convola a nozze: il colpo di scena inatteso FOTO

Nel corso degli anni ha saputo raggiungere il successo con i ruoli che ha interpretato grazie al talento e alla bravura, la passione e l’impegno coltivati nel tempo. La sua risata è contagiosa e mette di buon umore chiunque, il pubblico non vede l’ora di rivederla in televisione alle prese di qualche programma o al cinema con nuovi film.