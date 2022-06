Giulia Stabile, addio alla danza: la vincitrice di “Amici” cambia vita

Giulia Stabile dice addio alla danza? Spunta un dettaglio sui social che non lascerebbe alcun dubbio, cosa sta succedendo alla vincitrice di “Amici“

Ha conquistato tutti con la sua bravura e la sua solarità, ha superato la timidezza grazie all’esperienza di “Amici” che le ha cambiato completamente la vita.

Giulia Stabile ha vinto l’edizione 2021 del talent come ballerina per poi entrare a far parte come conduttrice del cast di “Tu si que vales”. Nel 2022 è stata una delle ballerine professioniste del talent ed ora è pronta a spiccare il volo con una nuova avventura.

Giulia Stabile, addio alla danza: per lei un nuovo ruolo

La ballerina di “Amici” è stata scelta per un nuovo ruolo. Si tratta di un’esperienza completamente diversa che Giulia è pronta a vivere a trecentosessanta gradi.

“Doppiare per la prima volta è stata un’esperienza bellissima, anche se solo un piccolo assaggio. All’inizio non è stato semplice, mi sono sempre vergognata un po’ della mia “vocina”, darle tutta questa importanza e calarmi dentro un personaggio molto diverso da me mi creava un po’ di imbarazzo”. Ha scritto sui social.

La vincitrice del talent di Maria De Filippi sta intraprendendo la carriera da doppiatrice, infatti è stata chiamata per lavorare in un film d’animazione che uscirà su Netflix il prossimo 8 luglio! Si tratta di Il mostro dei mari, diretto da Chris Williams. La giovane ballerina doppierà la giovane Vedetta dell’Inevitabile.

Ha poi aggiunto: “ Per fortuna però Marco Guadagno, direttore del doppiaggio, è riuscito (grazie anche alla sua pazienza) ad aiutarmi e a farmi sentire a mio agio. Ha capito qual era la chiave giusta, gli è bastato poco”.

A questo punto la domanda che molti si fanno è: la Stabile continuerà il percorso da ballerina o deciderà di appendere le scarpette al chiodo?

Non ci resta che aspettare per avere altre notizie al riguardo, intanto i fan non perdono occasione di seguirla sui social dove condivide molti scatti mozzafiato e alcuni momenti delle sue giornate.