Loredana Lecciso tradisce Al Bano: chi è il famoso amante – FOTO

Loredana Lecciso volta pagina e dice addio ad Al Bano? Spunta una foto che non lascerebbe alcun dubbio, cosa sta succedendo

Erano i primi anni duemila quando Al bano, da poco divorziato, conobbe Loredana Lecciso. Tra i due fu amore a prima vista e, nonostante le varie difficoltà incontrate lungo il percorso, sono riusciti ad andare avanti, formando una famiglia meravigliosa.

Fin dall’inizio il cantante pugliese si è ritrovato nel mirino: prima per la fine della relazione con Romina Power, poi per l’amore con la showgirl, oggi per un presento tradimento da parte di quest’ultima. Ma qual è la verità?

Loredana Lecciso, la showgirl tradisce Al Bano? La FOTO della verità

Da qualche giorno non si parla d’altro. Sui social è spuntata una foto di Loredana Lecciso in compagnia di un altro uomo. Il suo nome è Leonardo Xavier e sul suo profilo Instagram si presenta come un manager.

“Weekend con la migliore bionda” ha scritto il diretto interessato sotto al post che è diventato virale ed ha lanciato una bomba sulla coppia pugliese.

Non sono mancati commenti da parte dei fan che non hanno resistito ed hanno lasciato messaggi come: “Ma chi è questo giovane accanto alla Lecciso?”. Tra gli hastag usati dal manager, però, appare anche il nome di Al Bano. Quindi, sembra evidente, che i due si conoscano e che collaborino professionalmente.

Tra i follower c’è chi non si tira indietro e rivela la propria posizione: “È veramente bellissima come lo sei tu, esattamente quello che ci vorrebbe a lei come compagno di vita….l’età giusta per una coppia ! Albano è troppo anziano per lei…capisco però che a lui vada molto bene una donna giovane nei rapporti intimi, non so a lei….peccato”.

Sono passati tanti anni da quando Loredana Lecciso e Al Bano si sono conosciuti ed hanno deciso di vivere una favola d’amore, eppure qualcuno avrebbe ancora qualche dubbio al riguardo. E voi cosa ne pensate?