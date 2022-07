“Quanto vorrei farlo, ma a me manca il coraggio” Miriam Leone, cambio drastico e incanta tutti – FOTO

La bellissima attrice ha pubblicato un post su Instagram dove ha presentato a tutti i suoi followers una novità che la riguarda. E’ più radiosa che mai!

Stiamo parlando di una delle donne più belle d’Italia e del cinema. Miriam Leone dal giorno in cui ha vinto lo scettro di più bella del nostro Paese ha spiccato il volo ed oggi è una delle donne più ambite e richieste.

Nel 2008, Miriam Leone ha partecipato al concorso di bellezza ”Miss Italia”, inizialmente era stata eliminata, successivamente fu ripescata e arrivò addirittura a vincere il titolo. Del resto la sua bellezza spiccava e sembrava impossibile non essere arrivata neanche alla fase finale.

Eppure Miriam raggiunse al primo posto e vinse anche la fascia di ”Miss Cinema”. Tale riconoscimento fu un preludio ad una carriera che ha raggiunto livelli sempre più alti.

Numerose le pellicole a cui ha preso parte, ultima fra tutte ”Diabolik” in cui ha interpretato il ruolo di Eva Kant al fianco di Luca Marinelli.

Il cambiamento radicale che ha stregato Instagram

La sua bellezza è disarmante, oggi ancor di più perché splende come non mai.

Ha presentato a tutti i suoi followers il suo nuovo look, un vero e proprio cambiamento radicale.

Siamo stati abituati a vedere la bellissima Miriam in diverse versioni, la sua lunga chioma rossa è sempre stato il marchio che l’ha contraddistinta e con il quale l’abbiamo conosciuta, ma per interpretare i diversi personaggi dei film a cui ha preso parte si è mostrata anche con look differenti. Sempre bellissima!

Stavolta, però, ha scelto un taglio di capelli in base al suo gusto personale e non per accontentare le richieste dei registi. Per questo motivo ora Miriam brilla ancora di più.

Una fan commenta così i due scatti dell’attrice: “Quanto vorrei farlo, ma a me manca il coraggio”. Non si fanno attendere poi, i messaggi di apprezzamento per il suo nuovo look!