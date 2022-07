L’ex corteggiatrice, prima in competizione con Giulia De Lellis per il cuore di Andrea Damante, cosa fa ora? Il cambiamento è sconvolgente.

Laura Frenna nata nel 1994 a Milano e laureata in Linguaggi dei media nel capoluogo lombardo, dopo il raggiungimento accademico giunge a Roma. Il motivo dell’arrivo nella capitale italiana è ciò che lega Laura al ricordo di molti telespettatori. La partecipazione al programma “Uomini e Donne” girato negli Studi di Cinecittà.

L’ex corteggiatrice era la rivale della romana Giulia De Lellis, motivazione per la quale è maggiormente ricordata. La battaglia con la nota influencer la vede sconfitta e con il cuore infranto. L’ex tronista Andrea Damante, allora corteggiato da entrambe le ragazze, scelse Giulia.

Nonostante la delusione amorosa di Laura e la fortuna che non sembrava decisamente girare dalla sua parte, sotto i riflettori degli Studios ci sono novità. Tra gli studi del programma televisivo condotto da Maria De Filippi si è aperta una porta inaspettata.

Ciò che il pubblico non sospetta è che tra l’ex corteggiatrice milanese e la conduttrice di Uomini e Donne si è invece instaurato un solido rapporto.

La rivalsa di Laura Frenna a Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice di Andrea Damante appare oggi letteralmente sotto una nuova luce. Non solo ha un look più deciso dettato dai lunghi capelli neri a dispetto dei candidi boccoli sfoggiati nel programma Mediaset. Laura è scomparsa dalle luci televisive per una motivazione…

La giovane di Milano vive stabilmente a Roma e lavora dietro le quinte degli studi di Uomini e Donne. Questo è il semplice motivo per cui i telespettatori non possono più guardarla in TV.

Da luci appariscenti a colei che permette l’apparizione dei riflettori. Il contrario cambio direzionale di Laura potrebbe far sicuramente strano a chi la seguiva e la ricordava come la bella corteggiatrice di Andrea Damante.

Tuttavia la Frenna è estremamente soddisfatta della professione che ricopre, è nel suo mondo in quanto fa ciò che le piace davvero e per cui ha talento. Emerge così il motivo per il quale la collaborazione lavorativa con gli studi del programma di Maria De Filippi è solido e prosegue da anni.

È stata Laura questa volta a scegliere, la sua serenità e longevità lavorativa sono la dimostrazione che nessuno può decidere per la vita degli altri, a maggior ragione quando si parla di sentimenti che muovono gli interessi personali.

Il cuore dell’ex corteggiatrice si è risanato ed è coccolato dalla passione lavorativa negli studi della Capitale, e non solo…Si vocifera una relazione con Paolo Ciavarro, conosciuto da Laura proprio negli studi Mediaset, ma il dietro le quinte è ormai riservato personalmente da lei.