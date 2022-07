Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi insieme, disavventura in auto: “del porco…” VIDEO

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi condividono sui social momenti insieme in auto, la disavventura dei due grandi amici

Giovani, famosi, con un grande seguito di fan sui social dove sono due autentiche celebrità e legati da una profonda amicizia. Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi condividono spesso diversi momenti insieme.

La speaker radiofonica e showgirl, figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker, e il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, andata in scena lo scorso anno, si conoscono da tempo. Tra loro c’è un rapporto franco e sincero, i due sono più uniti che mai. Anche se proprio lo scorso anno, in occasione della partecipazione di Tommaso al GF, c’era stato un momento di freddezza successivo a un litigio. Tutto rientrato e amicizia più salda di prima.

Entrambi vivono una fase molto importante delle rispettive vite, con una carriera nel mondo dello spettacolo in rampa di lancio e che promette di vederli protagonisti di palcoscenici importanti. Ma, come due ragazzi della loro età, appena possibile cercano un po’ di svago ed evasione. Eccoli infatti alle prese con un tipico sabato di luglio da vivere fuori porta. Ma con un piccolo imprevisto.

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, prima il divertimento spensierato poi guardate cosa succede

Il loro viaggio viene infatti interrotto, o comunque rallentato, dal traffico intenso sull’autostrada. Aurora, come al solito, esterna le sue sensazioni in libertà e non la prende particolarmente bene, lasciandosi andare a una colorita imprecazione nelle storie su Instagram.

L’atmosfera del viaggio è comunque distesa e rilassata, e poco prima Aurora e Tommaso erano impegnati a cantare a squarciagola ‘Oggi sono io‘, brano con cui Alex Britti vinse al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 1999.

Del resto, in un assolato sabato di luglio, può capitare di imbattersi in strade trafficate, con tutti che si dirigono al mare o comunque fuori città, avendone la possibilità, per trovare un po’ di ristoro. Dopo un po’ di strada percorsa in coda, Aurora e Tommaso saranno comunque probabilmente arrivati a destinazione.