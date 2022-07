Primark, pronto lo store più bello di sempre: ecco dove e quando aprirà

Tutto pronto per una nuova apertura di un punto vendita di Primark, sarà il più bello di sempre: dove e quando aprirà.

Primark è sicuramente una delle aziende più conosciute al mondo: il colosso irlandese vende capi d’abbigliamento low cost e ci sono punti vendita praticamente in tutto il mondo. A causa della guerra, dell’innalzamento dei tassi di inflazione, delle problematiche legate alla logistica, anche il potente marchio ha annunciato di dover alzare i prezzi in questo momento così complicato.

Nonostante ciò, i clienti sono sempre pazzi di Primark e tutti vorrebbero un negozio nella propria città. Negli ultimi anni, anche in Italia sono stati aperti diversi negozi: il più famoso al momento è quello che si trova a Milano, precisamente in via Torino. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sul territorio italiano sta per aprirsi lo store più bello di sempre.

Primark, tutto pronto per lo store più bello: quando e dove aprirà

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Primark lancia con orgoglio la sua nuova collezione: un fascio di vitalità – FOTO

Tutti amano Primark: nei punti vendita del colosso irlandese è possibile trovare tantissimi tipi di vestiti diversissimi tra loro e coloratissimi a prezzi piuttosto contenuti. Le file nei punti vendita sono spesso e volentieri chilometriche: trascorrere un pomeriggio in uno store Primark è sicuramente una bella cosa. In Italia sta per aprire uno dei negozi più belli: vediamo tutti i dettagli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Primark a Napoli, l’apertura che tutti stavano aspettando: tutta la verità

Continua senza sosta l’espansione del colosso anche nel nostro paese: a Chieti, martedì 19 luglio, aprirà il decimo punto vendita in Italia. Lo store si trova al centro commerciale Megalò e offrirà 150 nuove opportunità di lavoro. La superficie commerciale è pari a 4mila metri quadrati: i clienti potranno quindi scegliere come al solito tra un vasto assortimento.

Primark, negli ultimi anni, ha lanciato anche un’iniziativa alquanto interessante: il 39% degli indumenti proposti sul mercato sono realizzati con materiali riciclabili o con fonti sostenibili. La grande azienda continua ad espandersi guardando ponendo però sempre l’attenzione alle tematiche ambientali.