E’ giallo in un hotel di Firenze dove la storia di una coppia trovata in un gioco erotico è finita male. Lui trovato morto, lei è grave.

Dinamica oscura sul caso di un hotel del centro storico di Firenze. Si tratta di una coppia di turisti inglesi arrivati ieri nel capoluogo toscano. Si tratterebbe secondo le prime ricostruzioni di una lite o di un gioco erotico finito in tragedia. Stamane, secondo le prime testimonianze e come riporta Leggo, si sarebbero sentite delle urla provenire dalla camera d’albergo dove la coppia pernottava. Ancora poco chiare le dinamiche dell’accaduto: la donna delle pulizia e il personale dell’albergo ha quindi allertato la polizia.

Si tratterebbe di una lite o di un gioco erotico dati i segni di colluttazione sul corpo dell‘uomo trovato morto, forse a causa di un infarto. La donna, invece, di 45 anni sarebbe in condizioni gravi ma fuori pericolo di vita. La polizia è arrivata sul posto e con essa anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’Ospedale di Careggi.

Prima la lite poi il gioco erotico: la Polizia indaga sulla dinamica dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo di origine inglese di 46 anni sarebbe morto a seguito di un infarto. La donna, con segni di botte sul collo sarebbe ora fuori pericolo ma ancora ricoverata all‘Ospedale di Careggi. Si tratterebbe di un gioco erotico o di una lite finita male svoltasi all’interno della camera d’albergo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>>Bambino disabile e con sindrome di Down scomparso nel nulla: il ritrovamento nel lago

L’albergo in cui risedievano i due per villeggiatura è sito a due passi da Ponte Vecchio in Vicolo dell’Oro. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente che è avvenuto questa mattina alle 9 circa. La Polizia indaga sulla dinamica dell’accaduto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>>Indagine al Tribunale di Milano: uomo precipita dal sesto piano e muore

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una lite con percosse e violenza che ha portato l’uomo ad avere un infarto. Sul caso sono ancora in corso gli accertamenti e la dinamica risulta ancora poco chiara.