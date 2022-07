Malore sotto il sole di Treviso: pensionato cade a terra e muore

A Caerano di San Marco, tra fiumi di passanti, una normale passeggiata si trasforma in un’uscita fatale: 81enne muore tra le strade arroventate dal sole.

La tragedia che ha colpito le tranquille vie del comune di Treviso è avvenuta all’improvviso, nella luce del giorno e sotto gli occhi di tutti gli abitanti. Il pensionato Bruno Libralon, in preda ad un malore repentino ha perso la vita mentre camminava.

Bruno era originario del Padovano ma già da tempo risiedeva a Caerano di San Marco. Nonostante avesse un’età avanzata, 81 anni, era pienamente autonomo ed era solito fare passeggiate per trascorrere del tempo all’aria aperta e per mantenersi attivo.

Il dramma è stato comunicato da “Il Gazzettino“, riportando e iscrivendo la notizia del decesso del pensionato durante la mattina del 15 luglio. Bruno scende tra le strade di Caerano di San Marco, precisamente in Via della Pace, tra il caos del centro.

L’81enne poco dopo, mentre passeggiava, si accascia a terra, morendo, tra gli occhi increduli e pieni di spavento dei passanti. L’allarme è immediato al Suem 118 ma l’equipe medica giunta sul luogo non ha possibilità di intervenire. L’arrivo dei soccorsi può solo constatare la notizia del decesso.

Complice della tragedia nel Trevignano: il caldo torrido uccide Bruno

Il malore improvviso che fatalmente colpisce Bruno Libralon è presumibilmente stato un infarto, a tal motivo l’intervento dei soccorsi non si è purtroppo reso utile. La tragedia che ha scioccato tutti gli abitanti del comune di Treviso non ha concesso possibilità di salvezza.

Bruno, senza scampo, è deceduto sotto il sole, proprio quest’ultimo è stato a non concederglielo. Le temperature a Treviso negli ultimi giorni, come nel resto delle regioni italiane, hanno raggiunto gradi elevatissimi. All’ombra non è concessa l’attesa freschezza; il sole non lascia tregua ad alcun luogo.

Il gran caldo e il forte tasso di umidità che ha caratterizzato le giornate del Trevignano nelle ultime ore, sono tuttavia fattori che gravano sulle motivazioni del decesso dell’81enne.

L’implicazione delle alte temperature che ha concorso per la determinazione del decesso repentino di Bruno, è ritenuta dominante anche dal Sindaco di Caerano Gianni Precoma. Il Capo comunale, messo al corrente del decesso mattutino che ha sconvolto le strade del suo Comune, si è esposto in prima persona porgendo sentite condoglianze.

Si è consumata sotto il sole la tragedia che ha visto la morte di un uomo nella sua quotidianità, come nei romanzi della regina del giallo Agatha Christie, questa volta l’efferato criminale è sotto gli occhi di tutti, o meglio, sopra.

Il sole, che determina la continuazione del genere umano va tenuto sotto controllo. Come? Rispettandolo, avendo cura di se stessi nell’ambiente. Tutelarsi per tutelare il prossimo attraverso la cura per l’ambiente. A voi lettori l’interpretazione più adeguata.