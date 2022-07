E’ precipitato nella serata di sabato 16 luglio, nel nord della Grecia, un aereo cargo. La notizia è stata diramata dall’agenzia di stampa greca Ana, che colloca il disastro aereo nelle vicinanze di Paleochori Kavalas.

Sempre la nota agenzia ellenica, riporta le dichiarazioni di testimoni del posto che hanno detto che il velivolo era in fiamme e di aver sentito l’esplosione. Sui social, ed in particolare su twitter emergono i video della tragedia in cui si vede un palla di fuoco nel buio del cielo greco schiantarsi al suolo. Attimi davvero terribili che fanno male al cuore. Sicuramente ci sono delle vittime , nelle prossime ore sapremo sicuramente essere più precisi