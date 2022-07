“Le nozze con il suo amore, il più grande di tutti” da “The Voice” all’altare per Suor Cristina..

Suor Cristina che fine ha fatto? Ecco la sua scelta dopo il successo. Non la vediamo più cantante perché si è “sposata”

Negli anni scorsi ha spopolato in tv come un vero fenomeno, musicale e non solo. Una voce angelica, e a volte potente, “rinchiusa” dentro il vestito talare. Parliamo di Suor Cristina, la vincitrice di “The Voice” che nel 2014 che ha conquistato tutti ma proprio tutti con le sue performance, grandi e piccoli, italiani e non solo che sono rimasti a bocca aperta sentendola cantare.

Per diverso tempo Suor Cristina è rimasta sulla cresta dell’onda partecipando a diversi programmi televisivi, mostrando le sue doti canore e mettendosi in gioco. Ora però è diverso tempo che non vediamo più la suora dalla voce speciale ed i suoi fan vorrebbero sapere che fine ha fatto. La sua scelta ha lasciato tutti di stucco. Non canta più perché ha detto sì. Ecco tutti i dettagli.

Suor Cristina e la nuova vita: ha detto sì e non canta più

L’ultima apparizione pubblica di Suor Cristina è stata nel 2019. Ha partecipato al programma televisivo “Guess My Age – Indovina l’età” condotto all’epoca da Enrico Papi. Da allora in poi nessuna traccia di lei. La giovane ha deciso di allontanarsi dai riflettori e vivere una vita decisamente diversa.

Ha smesso di cantare e ha cambiato tutto. L’8 settembre 2019 ha, infatti, rinnovato i suoi voti ed è entrata nell’ordine delle Orsoline. Ha così confermato la sua promessa a Dio dicendogli ancora una volta sì. Un matrimonio di fede e di spirito che ha portato l’amata suora ad allontanarsi dalla popolarità.

Suor Cristina ha detto sì a Cristo e ha messo da parte la musica. Un gesto di fede e d’amore che non è stato costrittivo ma sentito e voluto come lei stessa ha raccontato in una delle ultime interviste concesse.

“Mi sono dovuta chiedere: possono la musica e la fede convivere?” ha raccontato la giovane dalla voce angelica. Una domanda cruciale per la quale Suor Cristina ha ammesso che non è stato facile: “La mia famiglia non aveva quel tipo di apertura” ha rivelato ma alla fine l’amore per Dio ha prevalso.