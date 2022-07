Chanel a pezzi dopo la separazione di Francesco ed Ilary: “Gliela farà pagare lui…”

Chanel Totti dopo giorni di silenzio dice la sua sull’addio dei suoi genitori: le sue parole spiegato il suo stato d’animo

Si è parlato tantissimo di lei negli ultimi mesi e dopo giorni delicati dovuti all’annuncio della separazione dei suoi genitori, è tornata a farsi sentire sui social. Parliamo di Chanel Totti, la secondagenita di Ilary e Francesco, molto attiva sulle piattaforme di condivisione e seguita già da un folto pubblico.

Su di lei si erano rincorse le notizie di una sua partecipazione a “Il Collegio”, il programma di Rai 2 molto amato dai giovani. Nulla di vero purtroppo. Le riprese della trasmissione che andrà in onda in autunno sono in corso in questi giorni ad Anagni ma Chanel come è ormai noto, è volata in Tanzania con mamma Ilary ed i fratelli Christian e Isabel.

E proprio da qui ha fatto sentire la sua voce dopo la notizia della separazione dei genitori. Il messaggio è veramente molto chiaro.

Chanel, la figlia di Totti ed Ilary vuota il sacco: “Ci pensa…”

Si è presa qualche giorno di silenzio sui social Chanel Totti prima di tornare a far sentire la sua voce ora che i riflettori sono tutti puntati sulla sua famiglia e anche su qualche terzo incomodo secondo le rivelazioni del gossip.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Le nozze con il suo amore, il più grande di tutti” da “The Voice” all’altare per Suor Cristina..

Direttamente dalla Tanzania Chanel ha voluto mandare un messaggio ben preciso. La quindicenne ha usato TikTok ed un breve filmato girato in aeroporto mostrandosi insieme alla piccola Isabel. Non è lei a parlare direttamente ma lascia che siano le parole di una nota canzone ad esprimere il suo pensiero.

Chanel ha scelto Over the rainbow di Rhove che ha messo come sottofondo al video. Le parole non sono casuali, anzi: “E Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma, siamo rimasti soli nella stanza, guardavo les étoiles, ah-ah”.

Insomma la secondogenita di Ilary e Francesco al momento si affida al karma per superare la bufera personale e mediatica che sta affrontando la sua famiglia. Per tutti la frase scelta dalla giovane è un chiaro riferimento alla separazione dei genitori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Ti farei da poggiapiedi tutta la giornata”, Caterina Balivo in costume è spaziale. Che spettacolo! – FOTO

Lei insieme alla sua sorellina quasi non ci vuole pensare a quello che avverrà. Tanto supporto da parte dei suoi follower che l’invitano a vivere la vita con il sorriso.