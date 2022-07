Silvia Toffanin, dopo anni esce fuori la verità mai raccontata prima. Ecco cosa succedeva: adesso ha vuotato il sacco

Silvia Toffanin è una donna molto riservata. Non ama la mondanità ed esporsi raccontando la sua vita privata. Lei, che è una che riesce a tirare fuori anche i sentimenti più intimi dei personaggi che decidono di raccontarsi nel salotto di “Verissimo”, per la sua vita preferisce mantenere il riserbo.

Non ha, infatti, i social e si mantiene sempre lontano da riflettori ed eventi di grande spicco. Silvia e Berlusconi amano ritrovarsi in casa e vivere la loro intimità insieme ai loro due bambini. È questo che li fa stare bene oltre il lavoro.

Ogni tanto però ci sono delle eccezioni. Proprio lei ha raccontato il rapporto un po’ turbolento con un uomo molto importante della sua vita che però non è Pier Silvio. Ecco tutta la verità.

Silvia Toffanin, i dettagli sul passato: parole che fanno male

Silvia Toffanin ha perso la sua mamma nel pieno della pandemia. Non per via del Covid ma per un tumore che l’ha portata via. L’ha salutata nel corso del suo “Verissimo” dedicandole un dolce e commovente messaggio a poche ora dalla sua scomparsa. La Toffanin non ha voluto fermarsi ed è andata avanti comunque con il suo lavoro.

In una recente intervista a Grazia, la compagna di Berlusconi ha ricordato la sua mamma e ha dato spazio anche al suo papà. Con lui i rapporti sono stati un po’ più difficili, soprattutto per via della sua gelosia che ha “pesato” molto nella crescita di Silvia.

La conduttrice ha raccontato che quando i suoi amici la citofonavano per dirle “scendi” così come si usava in paese, lei non usciva mai perché ogni volta rispondeva suo padre e diceva “Silvia non c’è”. Dunque nessun fidanzatino da ragazzina e pochissime uscite.

Le rare volte in cui le dava l’ok per andare a ballare con le amiche l’accompagnava e l’attendeva all’uscita. “Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi – ha raccontato – Non si muoveva da lì”.

Gioventù dunque un po’ difficile per la compagna dell’amministratore delegato di Mediaset che però non ha nascosto di essere grata a suo padre e a sua madre per i sacrifici che hanno fatto per lei.