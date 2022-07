Nunzia De Girolamo anche in vacanza non rinuncia alle buone abitudini. Tutti l’ammirano sui social: è uno splendore

Nunzia De Girolamo si è presa la sua rivincita. Dopo alcuni anni dal suo cambiamento professionale, la conduttrice di “Ciao Maschio” è tornata nella sua terra proprio da conduttrice e giornalista e di questo è molto fiera. Lo ha ammesso in una intervista ad anteprima24.it nella quale ha spiegato che l’impegno emotivo più difficile è stato proprio quello che l’ha portata nella sua città, Benevento.

La De Girolamo, infatti, è stata tra gli ospiti della serata di apertura della sesta edizione del Bct, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Grande emozione per l’ex ministro del governo Letta e parlamentare per ben due legislature:

“Torno a Benevento, nella mia città, non da politico ma da conduttrice e giornalista quindi è veramente uno choc per me, ovviamente positivo” ha raccontato Nunzia che si è saputa reinventare avendo un posticino in tv tutto per lei, come opinionista e conduttrice della televisione di Stato.

