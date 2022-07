Il Volo, sta per succedere: “Non vediamo l’ora”. Fan in fibrillazione, la notizia ha scombussolato tutti

Novità in arrivo per i tenori del trio Il Volo che ha spopolato agli inizi del 2000. I fan sono in fibrillazione, la notizia ha scombussolato tutti.

Piero Barone (28 anni), Ignazio Boschetto (27 anni), Gianluca Ginoble (27 anni), sono i tre ragazzi che compongono il trio musicale Il Volo. Artisticamente sono nati nel 2009 quando presero parte al talent show “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici.

Forse poche persone sanno che inizialmente Piero, Ignazio e Gianluca non si conoscevano e si presentarono ai provini singolarmente, fu Roberto Cenci (regista) a unire i ragazzi e a creare il fortunato trio che ha conquistato le vette discografiche nazionali ed internazionali.

Il 30 luglio è vicino, ecco cosa succederà per i teneri

Nelle ultime ore i fan sono in fibrillazione, quest’anno il 30 luglio Il Volo aprirà la 19a edizione del Magna Graecia Film Festival a Catanzaro, ideato e diretto da Gianvito Casadonte ed in scena fino al 7 agosto.

Il repertorio dei tenori prevede l’esecuzione di un paio di brani scelti tra quelli più importanti e famosi, sarà una toccata e fuga che renderà la prima serata unica e spettacolare. Il trio musicale parteciperà in qualità di ospite speciale della vasta kermesse che vedrà sul palco Beatrice Grannò, Madrina della serata, l’attore Richard Gere, il regista John Landis, l’attrice Stefania Sandrelli, lo sceneggiatore Marco Tullio Giordana, il regista Giovanni Veronesi e tanti altri ancora.

Il Magna Graecia Film Festival sarà in scena per 8 serate nelle quali verranno proiettate anteprime nazionali ed internazionali il tutto intervallato da performance musicali e tantissimi ospiti che arricchiranno l’evento.

Ricordiamo inoltre che il Magna Graecia Film Festival aderisce alle attività sostenibili e plastic free, l’intento è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica alla tutela ambientale.

Sicuramente sarà un evento unico, da 19 edizioni il Festival è un momento attesissimo per gli ospiti ed i partecipanti.