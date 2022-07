Il Volo, il grande amore di Ignazio Boschetto: un nome inimmaginabile, bellissima – FOTO

Il Volo, conoscete la donna che ha fatto perdere la testa ad Ignazio Boschetto? Non ve lo immaginate nemmeno: ecco chi è

Lui è uno dei ragazzi più amati e “rincorsi” degli ultimi anni. Un giovane che ha fatto della sua passione un lavoro e che grazie alla musica ha cambiato la sua vita. Parliamo di Ignazio Boschetto, uno dei componenti de Il Volo, il trio di tenori famosissimi in tutto il mondo. Da più che adolescenti quando sono esplosi come dei veri fenomeni nel programma di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone” a dei professionisti e numeri uno della musica.

Tra tutti Ignazio Boschetto è quello che negli anni ha attuato il cambiamento più importante. È dimagrito diversi chili e guardando le prime foto del trio non sembra quasi lui. Per il tenore come anche per i suoi colleghi il gossip si è più volte scatenato, affiancandolo ad esempio al nome di Roberta Morise, ma sapete chi è il suo grande amore? Un nome che non credete!

Il Volo, ecco chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto

Ignazio Boschetto de Il Volo dopo tantissime gossippate ha trovato l’amore. È stato proprio lui ad ammetterlo durante l’ospitata avvenuta nei mesi scorsi nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”. Stessa sorte toccata anche a Gianluca Ginoble. Nulla di fatto, invece, per Piero Barone che al momento pare essere l’unico single del gruppo.

Ma chi è la bella che fa battere il cuore di Boschetto? Una ragazza stupenda, di 27 anni, non italiana. Si tratta di una donna dai capelli lunghi e biondi e dal fisico perfetto, merito anche della sua professione. Lei è una ballerina e insegnante di danza, una vera star in tv e sui social, soprattutto nel suo Paese.

Parliamo di Ana Paula Guedes che a quanto pare Ignazio avrebbe conosciuto nel corso della pandemia, come lo stesso cantante ha raccontato. I due si vedono poco ma riescono a conciliare la vita personale con il lavoro, entrambi molto impegnati.

Ana Paula è una vera professionista e ha partecipato anche alla versione brasiliana di “Ballando con le stelle” come componente del cast dei professionisti. Oltre questa sua passione, la giovane ha portato avanti anche gli studi e si è laureata in ingegneria civile.