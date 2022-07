A riflettori spenti sarebbe arrivato il primo gesto d’amore da parte di Francesco a Noemi: Totti-Bocchi, la nuova coppia sta per esporsi?

L’annuncio è ufficiale. Con grande dispiacere per tutti coloro che avevano da sempre tifato per la coppia Totti-Biasi “il sogno finisce qui“. Nel mentre i più razionali e i più scettici, dal “cuore di ghiaccio”, avrebbero reagito con minore solidarietà. Alle polemiche di Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona, di fronte alle precedenti smentite dell’ex Royal Couple, si fa strada in queste ore un inatteso gesto romantico dell’ex Capitano giallorosso.

Gli scatti galeotti, pubblicati in esclusiva dal settimane diretto da Alfonso Signorini, hanno sollecitato l’ormai quotidianamente documentata partenza di Ilary per la Tanzania. La conduttrice, dopo vent’anni d’amore e diciassette di matrimonio, ha preferito allontanarsi dai rumors e forse cercare un po’ di pace interiore.

Nel mentre però, dopo il comunicato ufficiale sulla loro separazione, Totti avrebbe scelto di mantenere un rigoroso silenzio stampa. Nessuna foto, nessun commento. O, almeno, fino ad oggi.

Il primo regalo di Francesco a Noemi: Totti-Bocchi a lume di candela?

Alcuni rumors pubblicati in rete in queste ore avrebbero in seguito annunciato l’arrivo di un regalo da parte di Totti. Ciò sarebbe avvenuto poco dopo il sorprendente elenco di località romantiche che avrebbe scelto la neo-coppia, formata dall’ex capitano e dalla trentaquattrenne Noemi Bocchi.

Luoghi iconici e già colmi di ricordi per i loro primi appuntamenti, e dunque sulla scia di quelli frequentati negli anni dallo storico duo formato di Ilary e Francesco. Che si tratti di nostalgia?

Nel frattempo però: “Tredici rose rosse“, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero state recapitate a Noemi. Ragazza conosciuta per caso in un circolo sportivo e che Francesco avrebbe iniziato a frequentare inizialmente con ingenuità all’insegna della sua passione, divenuta sempre più manifesta, per il Padel.

Nonostante si sappia ben poco di lei, tornado indietro nel tempo agli esordi delle indiscrezioni che avevano insistito sulla veridicità o meno di una crisi tra Francesco e Ilary, poi rivelatasi reale a poche settimane dal temine de “L’Isola Dei Famosi“, ora Noemi sarebbe parte integrante della routine dell’ex capitano. E avrebbe infine ricevuto, da lui, il primo gesto d’amore. Quale sarà dunque il prossimo passo?