Victoria De Angelis, per lei un’estate bollentissima. In acqua senza nulla addosso, ma insieme a chi è? I follower a bocca aperta

Il gossip in lei ha trovato una “preda” fortunatissima. Basta fare il suo nome per mandare in visibilio i milioni di follower che la seguono in tutto il mondo. Parliamo della bassista più sexy del pianeta, Victoria De Angelis dei Maneskin. Proprio su di lei che all’inizio tutti volevano come fidanzata del frontman Damiano, è scoppiato il totonomi su un possibile fidanzato.

È bastato un viaggio a Londra e dei freschissimi scatti insieme a degli amici per far scattare la corsa alla ricerca del fidanzato della basista. Una sorta di fuga d’amore per alcuni camuffata da una vacanza con gli amici. Per tutti il ragazzo con i ricci e la giacca di pelle è il fidanzato della musicista. Sarà davvero così? Lei non dà risposte e si gode la sua estate bollentissima. Gli ultimi scatti sono da censura.

Victoria De Angelis topless super hot: i fan impazziscono – FOTO

Victoria De Angelis ci ha abituati al suo stile aggressive, accattivante e a volte anche irriverente ma ogni volta che sgancia qualcosa di nuovo è uno stupore rinnovato per i follower e per gli amanti del gossip. Non ha problemi a spogliarsi la bassista dei Maneskin e a mostrarsi come mamma l’ha fatta e questa volta ha deciso di farlo nel pieno dell’estate, ma non da sola.

In questo caldissimo luglio, Victoria ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della sua estate, al mare, decisamente bollente. Addio al costume e sì al topless. La componente dei Maneskin non è sola ma insieme ad altre belle ragazze. Anche loro, come la super famosa bionda, hanno ceduto al topless per un post ad alto tasso erotico.

Solo i cuoricini a coprire i capezzoli per non essere bannati da Instagram ed i fan impazziscono. Non si capisce più nulla sul social dell’immagine. Per loro arrivano i commenti più diversi e per tutti il post può avere un unico e solo sottotitolo: “The De Angelis Sisters”. Un condensato di bellezza e sensualità senza precedenti.