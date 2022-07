La nota conduttrice, nel corso di un’intervista, ha rilasciato alcune dichiarazioni del tutto inaspettate. Ecco quali…

Conduttrice televisiva e showgirl, nel corso degli anni ha fatto la storia della tv vivendo periodi di grande successo.

”La Domenica Sportiva”, “Le iene”, “L’Isola dei Famosi”, “Quelli che il calcio”, “Festival di Sanremo“ sono solo alcuni dei programmi che ha condotto in carriera.

Dopo oltre vent’anni da protagonista, Simona Ventura inizia ad avere degli scontri con la nuova dirigenza Rai di quegli anni e in seguito ad alcuni dissidi decide di lasciare l’azienda.

Dopo uno stop, approda su altri canali di tv generalista: Sky e La 7. Poi passa a Mediaset inizialmente come concorrente de ”L’Isola dei famosi”, condotta da Alessia Marcuzzi dopo il cambio di rete e infine viene aiutata da Maria De Filippi che la mette al timone di alcune sue trasmissioni tra cui ”Temptation Island” e ”Ultima fermata” per regalarle di nuovo lo spazio che una professionista come lei meritava di avere.

Simona Ventura spiega cosa pensa delle sue colleghe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

In tutti questi anni di tv, Simona Ventura ne ha viste tante e di certo può dire la sua a proposito delle esperienze che ha vissuto in prima persona.

Prima tra tutte quella relativa ai rapporti con le sue colleghe.

Inutile negare che le donne sul posto di lavoro molto spesso non vanno d’accordo, la competizione e la rivalità è cosa nota e la conduttrice ha qualche sassolino dalla scarpa da togliersi.

Nel corso di un’intervista a ”Il Corriere della sera” di Torino si è espressa con queste parole:

“Evviva le donne cui piace lavorare con le altre donne. Paola (Perego ndr) e io ne siamo un esempio, ma anche Maria De Filippi è una che ci valorizza. Non sopporto, invece, le donne che odiano le altre donne”.

Dunque Simona Ventura ha le idee chiare e avendo attraversato periodi bui negli anni della sua carriera, ha scoperto a proprie spese quali sono le persone di cui potersi fidare e quali no.