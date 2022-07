Primark, la novità è già un successo: tutti in fila per il must have dell’estate. Impossibile farne a meno

Primark stupisce i clienti, il must have dell’estate è arrivato e nessuno ne può fare a meno. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’azienda nasce in Irlanda specializzata in capi di abbigliamento uomo, donna, bambino e rientra nell’Associated British Foods, oggi è presente in molti paesi del Mondo. Il marchio si è esteso in: Slovenia, Spagna, USA, Italia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Portogallo ed ovviamente in Irlanda.

Il primo negozio sotto il marchio Penneys è nato a Dublino nel 1969 per volere di Arthur Ryan, l’idea fu così brillante che ancora oggi è possibile fare compere presso questo store situato in Mary Street. Dopo il successo irlandese arriva l’espansione nel Regno Unito e via via in tutto il Mondo. Oggi Primark è un marchio famosissimo e molto ricercato.

Primark lancia il must have dell’estate, impossibile resistere

Una minigonna di jeans ed una maglietta azzurra o rosa, è questo il must have da acquistare da Primark, nessuno ne potrà fare a meno per l’estate 2022. “E’ stupendo questo abbinamento” scrive qualcuno su Instagram, “Non è possibile, devo correre subito in negozio” , risponde qualche altro.

L’azienda riesce sempre a soddisfare i clienti, uomini, donne e bambini che siano. La qualità dei capi di abbigliamento è notevole, inoltre ogni tessuto è creato con fibre naturali in quanto Primark ha deciso di sostenere l’ambiente evitando lo sfruttamento della natura e l’inquinamento della stessa.

Ogni acquisto presso gli store Primark è un acquisto sostenibile che aiuterà non solo la sostenibilità ma anche la salute dei clienti essendo capi ipoallergenici.

Il rapporto qualità-prezzo di Primark è notevole, un abbigliamento sempre alla moda ad un prezzo davvero irrisorio è il sogno di tutti. Presso i vari negozi sono disponibili anche accessori di ogni genere, intimo, oggettistica per la casa, prodotti per la beauty routine. Ad oggi il negozio Primark più grande in assoluto si trova a High Street, con una superficie di vendita di 14.800 m², suddivisi su cinque piani.