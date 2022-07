Lidl. la grande novità “miracolosa”: “E’ in vendita da poco” Clienti estasiati e prezzo bassissimo

Siete alla ricerca di una crema per il viso? La troverete da Lidl ad un prezzo strepitoso: tutti i dettagli al riguardo

Prendersi cura di sé dovrebbe essere una priorità per ognuno di noi. C’è chi non perde occasione di farlo e chi invece fatica un po’ per entrare in questa routine. Ad ogni modo, come iniziare?

Innanzitutto dalle cose semplici, vale a dire mangiare sano, fare sport, dedicare del tempo alla meditazione ed infine mettere al primo posto il proprio corpo. Come? Comprando una buona crema per il viso così da ottenere una pelle più morbida e luminosa.

Crema viso, l’offerta di Lidl

Prima di entrare nello specifico dell’offerta di Lidl, bisogna fare riferimento ad una ricerca condotta da OCU, Organizzazione Consumatori e Utenti, in Spagna, attraverso cui sono stati messi a disposizione i prezzi e i marchi delle migliori creme in commercio.

L’organizzazione ha pubblicato 17 marche diverse di creme per il viso e ne ha valutato la qualità, la capacità di protezione solare e di idratazione. Sono stati scartati i fattori come la confezione, marca e il negozio di provenienza.

Sapete qual è stato il risultato di tale studio e cosa ne è emerso? La crema migliore, secondo gli esperti, si trova da Lidl e costa soltanto 2,99 euro.

Stiamo parlando della crema Cien, in vendita nella famosa catena tedesca di discount Lidl. Si consiglia di usarla sia di giorno che di notte, in particolare si tratta della crema Q10 giorno e notte, crema antirughe Q10 giorno e notte.

Le altre 16 creme analizzate dallo studio sono:

Vichy Acqualia Termal – 17,00

Garnier Skins Natural – 4,89

Nivea Idratante Giorno – 5,48

Aveeno Hidrance – 15,85

La Roche Posay – 11,88

L’Oreal Idratante – 6,39

Biotherm Acquasource gel – 28,78

Clarins gel – 34,82

Estee Lauder Hydrationist – 31,80

Yves Rocher Hydra Vegetal – 8,95

Diadermine – 6,90

Clinique dramatically – 20,94

Eucerin Acqua Porin – 14,72

Vitesse Crema Idratante – 6,10

Deliplus Crema Idratante – 4,50

La Mer moisturizing gel – 225,00

E la vostra c’è nell’elenco? In caso contrario, è arrivato il momento di cambiare crema e provare ad usare una di queste riportate nella lista.