“Un Posto al Sole” divorzio in vista per la coppia più amata di sempre

Un Posto al Sole: la famiglia Giordano è la protagonista assoluta di questo periodo nella soap opera napoletana. Nelle prossime puntate, assisteremo a nuove vicende

La famiglia Giordano sta vivendo un momento davvero molto particolare. Tutto è cominciato quando il magistrato Eugenio Nicotera è riuscito ad arrestare un boss della camorra molto importante, e da questo momento in poi il Portiere di Un Posto al Sole è stato preso di mira da alcuni camorristi che hanno cominciato a minacciarlo.

Raffaele ha vissuto degli attimi di forte crisi. Ha trovato conforto solo nell’amicizia con Elvira, con cui è scappato anche un bacio in un momento di debolezza. Alla fine i due hanno deciso di rimanere in buoni rapporti e lei gli è stata tanto d’aiuto quando lui si è sentito solo, senza nessuno con cui potersi confidare e dire quello che gli stava succedendo.

Un Posto al Sole: divorzio in vista per Ornella Bruni e Raffaele Giordano?

Ora però è tutta un’altra storia. Infatti alla fine Raffaele si è ritrovato costretto a confessare tutto alla sua famiglia, e ora è circondato proprio dall’amore e dall’affetto di tutte le sue persone care.

I problemi però non arrivano mai da soli, infatti nelle prossime puntate Ornella scoprirà che a stare vicino a suo marito in questo momento così tanto difficile della sua vita, è stata proprio Elvira. E non solo: forse Raffaele potrebbe confessare alla moglie del bacio che si sono dati.

Ornella non prenderà affatto bene tutto questo: la dottoressa, infatti, potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di divorziare da lui dopo tutte queste bugie.