Ilary Blasi si sta riprendendo dopo l’addio a Totti. La conduttrice è apparsa rilassata in spiaggia in dolce compagnia, i fan sono nel delirio.

Lasciarsi i problemi alle spalle, staccando la spina. E un viaggio non può non aiutare in questo: ben lo sa la Blasi che ha salutato l’Italia spostandosi a Zanzibar, dopo l’addio a Totti. Un addio che ha fatto scalpore, lasciando l’amaro in bocca di amici, fan e colleghi della coppia, tra le più amate nel mondo dello spettacolo.

Il Pupone e la conduttrice si sono lasciati dopo ben venti anni di storia e diciassette di matrimonio: a comunicarlo sono stati loro stessi con una nota stampa congiunta in cui hanno ufficializzato il divorzio.

Tra incomprensioni, silenzi e nuove fiamme – Totti sembra essersi già riaccoppiato con Noemi Bocchi – si chiude così un’era: la fine del matrimonio tra i due è protagonista giorno dopo giorno delle cronache rosa. Per allontanarsi da tutto questo, la conduttrice ha fatto i bagagli, partendo in una meta molto lontana dove si sta riprendendo il dolce compagnia.

Ilary Blasi sdraiata in spiaggia: si riprende così al fianco di una compagnia dolcissima

