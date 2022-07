Pippo Baudo, il figlio Alessandro è preoccupato: “Papà, purtroppo….sto tornando”. Sono momenti delicati, ecco perché

Pippo Baudo preoccupa non poco il figlio Alessandro, sono momenti davvero difficili, ecco cosa sta succedendo.

Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, in arte Pippo, nasce a Militello in Val di Catania il 7 giugno del 1936. Ha esordito come conduttore, showman e paroliere italiano nei primi anni ’60 e da quel momento la sua carriera è stata inarrestabile. Con il tempo e tanta gavetta è diventato uno dei presentatori di punta di casa Rai e per brevi periodi ha anche lavorato sulle reti Mediaset.

Famoso per aver inventato il motto “l’ho inventato io”, Pippo ha lanciato nel mondo dello spettacolo numerosissime celebrità come Laura Pausini, Milva, Lorella Cuccarini, Anna Oxa, Barbara D’Urso, Fabrizio Moro e tanti altri. Il conduttore è molto amato dal pubblico italiano che da sempre lo ha sostenuto e continua a farlo. In queste ore una notizia sconvolge il web, ecco di cosa si tratta e come stanno le cose.

Tutti preoccupati per Pippo anche il figlio Alessandro

La vita privata di Pippo è alquanto riservata però sappiamo che il conduttore vive da molti anni a Roma ed ha alle spalle due matrimoni e due figli; Alessandro è nato dalla relazione con Mirella Adinolfi mentre dall’unione con Angela Lippi è nata Tiziana che oggi lavora come sua assistente e segretaria. La seconda moglie è la cantante lirica Katia Ricciarelli dalla quale ha divorziato nel 2007.

Purtroppo in queste ore preoccupano le condizioni di salute del conduttore, per questa ragione il figlio Alessandro che vive all’estero è tornato di corsa in Italia. In una recente intervista è stato dichiarato: “Papà purtroppo è anziano anche se ha una tempra forte”, conscio del fatto che Pippo è ormai 86enne, Alessandro vuole passare molto più tempo con il padre che lo ha riconosciuto nel 1996 dopo una breve vicenda giudiziaria.

Per quanto il tempo abbia dato qualche acciacco allo storico conduttore televisivo le sue condizioni di salute non sono preoccupanti ma Alessandro è allo stesso tempo in apprensione, non vuole sprecare nemmeno un’ora della sua vita lontano dal padre che ha sempre desiderato.