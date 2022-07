Riconoscete la bambina in foto? Si tratta di uno scatto di molti anni fa ma i lineamenti principali non sono cambiati. Ecco di chi si tratta

Il web sforna sempre delle chicche super che riguardano i personaggi dello spettacolo. Contributi che non passano certo inosservati diventando vitali in un attimo. Tra queste ci sono gli scatti del passato che mostrano come erano da piccole le star di oggi.

Scatti in bianco e nero, con modi di fare e di vestire diversi da oggi, che a volte ci parlano di un mondo che sembra quasi lontano. Spesso i volti sono quasi irriconoscibili, altre volte invece i lineamenti sono chiari e decisi nonostante il trascorrere del tempo.

Avete riconosciuto chi è la bambina in foto? I suoi lineamenti non mentono: è una delle conduttrici più amate della tv pronta a cambiare decisamente dopo tanti anni.

Riconoscete quella bambina? È LEI e si capisce al primo sguardo

Parliamo di Alessia Marcuzzi, l’ex conduttrice Mediaset che dopo 25 anni ha lasciato l’azienda del Biscione per prendersi una pausa dalla televisione. La foto del passato, in bianco e nero, è nitida. Basta guardarla con attenzione per capire che si tratta di lei.

Le sue lentiggini inconfondibili segnano uno dei volti più apprezzati della televisione, consacrata sul piccolo schermo nel 1995 con lo show “Colpo di fulmine” andato in onda il sabato pomeriggio su Italia 1. Il taglio degli occhi, come il naso e la bocca sono inconfondibili per un osservatore attento.

Da quella prima esperienza per Alessia si sono susseguiti tantissimi programmi di successo incoronandola come una delle punte di diamante di Casa Mediaset. Poi la decisione di cambiare: di fermarsi, prendersi una pausa dalla televisione per dedicarsi alla sua attività imprenditoriale.

Tutto questo però è durato poco. Nella prossima stagione televisiva vedremo, infatti, la Marcuzzi ritornare in tv ma dalla concorrenza. È stata ingaggiata dalla Rai e condurrà su Rai 2 “Boomerissima”, uno show che vedremo a novembre e che mette le generazioni a confronto per accostare e commentare anche le mode e le tendenze che cambiano.

Si apre così un nuovo capitolo della sua carriera senza dimenticare però da dove è partita con quel viso angelico che, nonostante gli anni, rimane iconico.