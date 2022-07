Federica Pellegrini, divina come non mai: dalla canotta spunta un “bottone” travolgente – FOTO

Federica Pellegrini manda Instagram in tilt con un dettaglio sotto la canotta travolgente. Aumento di temperatura in auto: divina!

Da quando Federica Pellegrini ha appeso le cuffie al chiodo, davanti a se si sono aperti nuovi spiragli e orizzonti.

Alla costante ricerca di una sistemazione fissa, magari all’interno dello staff azzurro, alla guida delle nuove leve in vasca, la showgirl ad oggi pare abbia altri grilli per la testa.

Il riferimento è senz’altro al suo amato, Matteo Giunta, con il quale una relazione da sogno, che a breve dovrebbe essere coronata dal sogno del matrimonio.

Nonostante la nostalgia di tornare protagonista in piscina prendesse piega da un momento all’altro, la Pellegrini non si lascia distrarre dai progetti a lungo termine.

Tra rivoluzioni e programmazioni future, però l’ex nuotatrice e campionessa in stile libero nei 200 metri nazionali non si risparmia dal mettere in evidenza le parti più ‘osannate’ del suo repertorio

Federica Pellegrini, temperatura ai massimi livelli in auto: il dettaglio in primo piano non sfugge

L’ex campionessa e protagonista in diverse Olimpiadi di nuoto, Federica Pellegrini ha lasciato il segno come mai aveva fatto sinora.

Durante la sua straordinaria e irripetibile carriera in vasca, la Pellegrini ha quasi sempre fatto parlare di se tra record e risultati sorprendenti. Dopo il ‘doloroso’ addio in piscina, l’ex co-conduttrice di Sanremo si sta concentrando sui progetti a lungo termine che l’attenderanno.

Il tempo scorre inesorabile e nella fretta di ultimare i dettagli o velocizzare la preparazione, Federica si distrae e lascia intravedere inconsapevolmente il meglio mai visto prima.

Seduta a bordo della sua auto e con i finestrini chiusi, la temperatura sale inesorabilmente alla vista di quei “bottoni” che spuntano in maniera travolgente dalla canotta bianca.

Quando meno te l’aspetti, ecco Federica rendersi protagonista in una nuova veste, più accattivante e sensuale.