Romina e Al Bano, la figlia trovata in queste condizioni: il VIDEO lo hanno visto tutti

Romina e Al Bano, la figlia Romina Junior lo ha fatto per davvero. Ecco le immagini diventate virali sui social: incredibile

Lei è di certo una delle figlie d’arte più famose e osservate in Italia. Una giovane che si è saputa ritagliare un suo spazio nel mondo della televisione e che ha dimostrato di avere grandi capacità anche a livello recitativo. Del resto con due genitori come Romina e Al Bano non poteva essere altrimenti.

Parliamo della figlia più piccola della coppia, Romina Junior che sui social ha dato modo di mostrare le sue grandi doti. Proprio lei che negli ultimi tempi è rimasta sotto la lente di ingrandimento del gossip per via del suo nuovo fidanzato, un uomo molto più grande.

Insieme a lui Romina è uscita allo scoperto in occasione del suo 35esimo compleanno mostrando a tutti di non essere più single. Si tratta di Stefano Rastelli, 51 anni, uomo che lavora in Rai e che probabilmente la giovane ha conosciuto nel dietro le quinte del programma “Oggi è un altro giorno”. Poi sui social il video che ha attirato l’attenzione di tutti, ma cosa succede a Romina Junior?

Romina e Al Bano, la figlia Romina lascia il segno: il VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carrisi Power’s Fanpage (@rominacarrisipower.fp)

È diventato virale in un attimo il video diffuso sui social dalla figlia di Romina e Al Bano. Romina Junior si è cimentata in una simpaticissima interpretazione denominata #vitadasingle, un video quasi a voler ricordare come era la sua vita prima che cambiasse piega affianco al suo nuovo compagno.

Romina viene interrotta dalla sua amica mentre mangia del latte con i biscotti. L’amica le impone di uscire dopo che lei è rimasta per due settimane chiusa in casa “ci stanno aspettando tutti” le dice la ragazza ma lei non ci sta.

“Non voglio andare da nessuna parte”, “Non viglio andare alla festa”, “ci sono persone che non mi vogliono” recita Romina sottolineando come preferisca rimanere in casa affogando i suoi dispiaceri nel gelato continuando ad annullare la sua vita sociale.

Tantissimi i commenti sotto al video tutti pieni di emoticon sorridenti e di lacrime. La figlia di Romina e Al Bano ha lasciato decisamente il segno.