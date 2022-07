Arisa, cosa faceva prima di diventare famosa? In un video è proprio lei che lo ammette: si tratta di un lavoro oggi molto richiesto

Oggi basta dire il suo nome per attirare l’attenzione dei suoi scatenatissimi fan. Arisa negli anni ha saputo reinventarsi tante volte senza però perdere la sua essenza pura e genuina che piace a tutti. Cambi di look e scelte lavorative che l’hanno portata anche oltre il canto, hanno fatto di Rosalba Pippa (il suo vero nome) un personaggio cult e amatissimo.

Il successo per Arisa è arrivato nel 2009, anno in cui ha vinto Sanremo con la sua “Sincerità”. Dal caschetto nero e gli occhialoni tanto è cambiato con look variopinti, tante canzoni che hanno spopolato nelle classifiche e che ogni volta scatenano tante emozioni nei fan, ma anche ruoli diversi. Dalla doppiatrice ad insegnante di canto nella scuola di “Amici”, fino a ballerina in “Ballando con le Stelle” ad investigatrice ne “Il cantante mascherato”.

Insomma Arisa si è saputa mettere alla prova e cimentarsi in tanti ruoli diversi oltre al canto, ma sapete cosa faceva prima di diventare famosa? La verità vi sorprenderà.

Arisa, ecco cosa faceva prima di diventare famosa

Arisa ha amato la musica fin da piccola. A soli quattro anni ha fatto la sua prima esibizione e crescendo ha imparato da autodidatta anche le tecniche di respirazione legate al canto e molto altro.

Arrivare al successo, come spesso accade, non è stato però facile e così Rosalba dopo il diploma ha iniziato a fare molti lavori per mantenersi.

Lavori che non c’entravano nulla con il canto e di cui lei va comunque molto fiera. Prima di essere Arisa, Rosalba ha fatto la cameriera, la baby sitter e tanti altri impieghi occasionali che le hanno permesso di vivere. C’è però un altro mestiere che lei ha fatto che di certo nessuno immagina.

Lo ha rivelato proprio la cantante nelle sue Instagram Stories tornando nel luogo dove lavorava molti anni fa nella sua città natale, Potenza. Si tratta di un centro benessere.

Mentre Arisa si concede un trattamento al viso, filma tutto e a corredo del contributo scrive: “Io lavoravo qui prima di essere Arisa”. Un particolare questo che non aveva mai rivelato prima.