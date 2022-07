Pippo Baudo da mesi non appare sugli schermi. Sale la preoccupazione per il conduttore: il figlio prende una drastica decisione per stargli vicino.

Negli ultimi mesi Pippo Baudo è sparito dagli schermi. Cancellati gli impegni televisivi dalla sua agenda, a far salire l’ansia per le sue condizioni un colpo di scena inaspettato in cui è coinvolto suo figlio.

Il giovane, Alessandro Baudo, ha preso una drastica decisione per stare al fianco del padre negli ultimi anni colpito da problemi di salute.

Il conduttore più conosciuto nella storia della televisione italiana, ha dovuto fare i conti con pesanti difficoltà al ginocchio con tutto quello che ne consegue. Per aiutare il padre 86enne Alessandro è accorso da lui.

Pippo Baudo sparito dagli schermi, il figlio prende una drastica decisione

Dall’Australia all’Italia. Questo il grande cambiamento di vita per Alessandro Baudo: si tratta di una decisione presa proprio per essere più vicino al conduttore, la cui salute da mesi non è delle migliori.

86 anni, sta facendo i conti con un problema al ginocchio che l’ha portato a declinare l’invito alla prossima edizione del Festival di Sanremo in qualità di ospite. Per aiutarlo il più possibile il figlio ha salutato le terre australiane, dove si era trasferito, per ritornare in Italia.

Nonostante il padre sia ancora vispo e abbia una forte tempra, non manca la preoccupazione per il decorso della sua vecchiaia che sta comportando ripercussioni sulla sua vita del conduttore che vive a Roma: il figlio si è trasferito a Terni per essere sempre disponibile in caso Baudo abbia bisogno.

Una decisione che dimostra il grande legame tra padre e figlio: i due non hanno avuto un rapporto semplice in passato, visto che nella sua infanzia Alessandro non era a conoscenza del fatto che Pippo fosse il suo vero papà. Cresciuto con la madre Mirella e il suo compagno Tullio – nella convinzione che fosse quest’ultimo suo padre – considerava Baudo come uno zio. Soltanto alla morte della madre ha scoperto – ormai era adulto con tanto di figli – che il conduttore è il suo vero padre.