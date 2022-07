Beatrice Borromeo, emozioni a mille per l’avvenimento più importante. Sbalorditivo, Palazzo in tilt e lei è bellissima….

Beatrice Borromeo, tutto pronto: sta per accadere qualcosa di molto emozionante nella sua vita. Sudditi in tilt, cosa sta succedendo.

36 anni, reale più chic d’Europa, portamento impeccabile in ogni occasione. Beatrice Borromeo non smette mai di stupire con la sua bellezza incredibile, i suoi look chic e il suo fascino ipnotico. Conosciuta per la sua appartenenza a una delle famiglie più illustri d’Europa, si è poi affermata anno dopo anno sia come modella, sia come giornalista.

Di seguito è poi diventata conosciuta anche a Monaco, entrando a far parte della famiglia reale monegasca a seguito delle nozze con Pierre Casiraghi.

I due – hanno dato alla luce i figli di Stefano e Francesco – formano una splendida coppia: conosciutisi sul Red Carpet del Festival di Cannes nel 2005, dopo dieci anni hanno detto il fatidico sì.

Da quel momento a oggi hanno affrontato insieme sfide e conquiste: per la coppia sta per arriva un momento di forti emozioni.

Beatrice Borromeo, cambiamento di vita clamoroso: momento emozionante

Luglio è un mese importante per Beatrice Borromeo. Parte il conto alla rovescia a un evento di grande importanza nella sua vita: l’anniversario di matrimonio con il suo Pierre, con cui forma una delle coppie reali più amate.

In questo 2022 la coppia ha raggiunto i 7 anni di matrimonio: sposatisi il 25 luglio 2015, sono 7 i giorni che li distanziano dall’emozionante anniversario con cui il loro matrimonio conquista un grande traguardo.

Nelle ultime settimane sono apparsi complici e radiosi (come a ogni evento) durante il Ballo della Rosa.

Biondissimi e occhioni azzurri, la loro intensa ha catalizzato i riflettori come la loro eleganza: entrambi testimonial di Dior, sono considerati tra i reali più eleganti in assoluto. Intanto si preparano all’emozionante traguardo che vedrà brindargli a un altro anno di matrimonio, dimostrando come la loro intesa sia intramontabile.