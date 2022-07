“Uomini e Donne”, la dama esce allo scoperto: “Sono attratta da lui”

Uomini e Donne: la dama del programma ha deciso di uscire allo scoperto e rivelare quello che pensa di uno dei tronisti più amati degli ultimi anni

Matteo Ranieri è uno dei personaggi del momento uscito proprio dallo show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Lo abbiamo conosciuto oramai due anni fa, quando ha deciso di scendere le scale del programma per provare a corteggiare la giovane tronista di allora, Sophie Codegoni. Con il suo cuore buono, riuscì a fare breccia nei cuori dei telespettatori e anche in quello della ragazza che scelse proprio lui.

Matteo è stato richiamato per salire sul trono, quando le cose con Sophie non sono andate secondo i loro piani. Infatti, la loro storia è durata solo poche settimane. Dal momento che la redazione del programma si è legata molto al corteggiatore, ha deciso appunto di dargli questa seconda possibilità di trovare l’amore.

Uomini e Donne: Matteo Ranieri corteggiato da una dama del parterre over

Anche questa volta non è andata bene perché la ragazza che ha scelto, Valeria, si è rivelata la persona sbagliata per lui. Dunque ad oggi è di nuovo single.

Nel corso di una intervista, ha parlato di lui una dama del parterre over: Alessandra Di Giammarco. Qui ha rivelato di nutrire una attrazione per il giovane tronista. Ha infatti raccontato che le sarebbe piaciuto corteggiarlo e che ha anche chiesto alla produzione di farglielo fare, ma le hanno detto che lui era troppo giovane per lei.

In ogni caso, Alessandra è una donna meravigliosa piena di qualità e avrà sicuramente modo e tempo di trovare una persona all’altezza dell’amore che cerca.