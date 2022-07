Una bomba ad orologeria per la bellissima Shaila Gatta: e soprattutto: “quanta” sorpresa per la “sintonia” rivelatasi nel video apparso in rete.

Amante del suo lavoro a tutto tondo, Shaila Gatta ha dimostrato in più di un’occasione il suo audace impegno mai esente, tra l’altro, da una giusta dose di divertimento. Ballerina, conduttrice e coreografa, il suo percorso nel mondo dello spettacolo è ad oggi una continua sorpresa. Ma come procede, invece, la sua vita sentimentale?

Dopo essersi cimentata in prima persona con intensive sedute di training per tenersi in forma – e in cui ha spesso desiderato invitare molti dei suoi fan in diretta su IG – la nativa di Aversa ha continuato a esibire quotidianamente il suo grande amore per l’arte della danza. A più riprese, dai suoi trionfanti esordi ad “Amici – di Maria De Filippi” – nei panni di inconfondibile allieva – la carismatica venticinquenne ha di recente adattato le coreografie dell’ultima edizione di “Zelig“, riproposta inoltre – e con notevole successo – durante l’attuale pausa estiva sulla rete Mediaset.

“Non lo avevo riconosciuto” Shaila Gatta si tradisce ma: “quanta sintonia” proprio con LUI – VIDEO

