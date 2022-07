Federica Panicucci ha mandato in tilt Instagram a seguito della condivisione di uno scatto da batticuore: tra la mise, l’inquadratura e la posa in fan non sanno dove guardare.

Fisico statuario, fascino a non finire, bellezza ipnotica. Federica Panicucci non smette mai di stupire tra le sue curve mozzafiato e il suo sorriso magnetico nonché i suoi capelli lunghissimi biondi. 54 anni, per lei il tempo sembra essersi fermato tanto che sembra una ragazzina.

Tra le conduttrici più amate nel panorama dello spettacolo, anno dopo anno ha conquistato incredibili traguardi, costruendo una carriera di grande successo.

Accanto a tutto questo ha raggiunto molto seguito sul web, in particolare su Instagram dove racconta le sue giornata scandite tra set e shooting: il suo feed è un sogno a occhi aperti composto da scatti accomunati dalla sua bellezza incredibile.

L’ultimo ha fatto il pieno di like: la visione è stratosferica, tanto che i fan sono accorsi subito a commentare, estasiati per la mise sfoggiata dalla conduttrice toscana.

Federica Panicucci, mise e inquadratura da infarto

