Anna Tatangelo, dopo anni ha confessato tutto | “Gigi? Devo dirgli grazie perché…”

Anna Tatangelo, l’idillio d’amore con Gigi D’Alessio è finito da anni, ma lei rivela: “devo dirgli grazie perché…”. Che scoop!

Pur essendo stati una delle coppie più durature dello showbiz – a dispetto di quanti, almeno inizialmente, non credevano affatto nel loro amore -, anche tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, alla fine, tutto è andato a rotoli. L’artista di Sora e il partenopeo si sono detti definitivamente addio due anni fa, dopo aver tentato a lungo di risolvere la situazione.

Entrambi, attualmente, si sono rifatti una vita ed hanno abbondantemente superato la separazione. Per la Tatangelo, tuttavia, accettare la rottura con Gigi non è stato affatto semplice come molti potrebbero pensare. Quello che l’artista aveva rivelato durante un’intervista a “Verissimo” a proposito dell’ex è davvero commovente, e non manca di far riflettere sul rapporto che i due avevano…

Quando Silvia Toffanin chiese ad Anna Tatangelo della separazione da Gigi D’Alessio – durante una vecchia puntata della trasmissione “Verissimo” -, la replica della cantante non mancò di lasciare il pubblico senza parole.

L’artista di Sora, all’epoca, aveva ammesso alla conduttrice di aver tentato a lungo di far funzionare la relazione con Gigi. Tuttavia, con l’avanzare del tempo, alla Tatangelo non restò da far altro che prendere atto del fallimento della sua lunga storia d’amore.

“C’è sicuramente una fase in cui ci rimani male, però poi la vita va avanti” aveva confessato la cantante, che per amore di Gigi era andata contro tutti coloro che le avevano sconsigliato una simile relazione. Eppure, come ammesso da Anna, D’Alessio le avrebbe permesso di sperimentare il sentimento più grande di tutti: quello nei confronti del figlio.

“A prescindere da tutto ho mio figlio, che è la cosa più importante del mondo” – aveva aggiunto l’artista di Sora con occhi lucidi – “devo dire grazie a Gigi per questo“.

Pur avendo attraversato un periodo di dolore e sofferenza non indifferente, ad oggi la cantante non potrebbe essere più che fiera delle proprie decisioni. Andrea, il figlio avuto da D’Alessio, le ricorda quotidianamente quanto sia stata speciale la relazione con il suo papà.