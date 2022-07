Come pulire e smacchiare gli strofinacci della cucina: addio candeggina, il rimedio della nonna è imbattibile

Si usano tutti i giorni per asciugare e pulire, come poterli quindi avere sempre perfettamente igienizzati senza necessariamente usare la candeggina?

Gli strofinacci (o canovacci, pezze, stracci, a seconda del dialetto locale) sono fra quegli strumenti domestici più utilizzati per svariati impieghi ma che spesso ci dimentichiamo di pulire nel modo più corretto.

Molte volte vengono lasciati inumiditi, macchiati e unti sopra il termostato della cucina, crogiolo di germi e batteri. Lavarli in lavatrice con il detersivo per il bucato a volte non basta per avere un’igiene completa!

Se però non volete usare la candeggina, in quanto troppo aggressiva sui tessuti e la pelle, allora ecco qualche consiglio per farli risplendere e durare più a lungo.

Strofinacci da cucina, per smacchiarli basta questa combo unica

È usanza comune utilizzare la candeggina per lavare a fondo i tessuti più a rischio germi e batteri. Va benissimo ma c’è sempre il rischio che questi ingialliscano, se bianchi, o scoloriscano, se colorati.

Come fare allora se dobbiamo eliminare le macchie di olio, di sugo ostinato, di caffè oppure anche di gelato? Il trucco delle nonne può salvarci la vita, è ottimo anche per lavare le tovaglie ed i tovaglioli che come gli strofinacci sono uno degli arredi domestici più sporchi.

Si tratta di una pratica all’ordine del giorno ma che con questo stratagemma diventerà un gioco da ragazzi. Procuratevi solo del sapone di Marsiglia e dell’aceto di vino bianco. Serviranno:

3 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido

1/2 bicchiere di aceto di vino bianco

Acqua bollente qb.

Il sapone di Marsiglia è conosciuto da millenni per il suo incredibile potere sgrassante, e qui combinato con l’aceto ha un effetto sorprendente tutto da provare.

Basta immergere gli strofinacci in una bacinella di acqua bollente con all’interno il sapone e l’aceto e lasciarli immersi per circa 30 minuti. Quindi strizzarli e lavarli in lavatrice con il programma quotidiano veloce, saranno non solo splendenti ma anche rinvigoriti nel colore e super igienizzati.