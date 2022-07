Il Volo, Gianluca Ginoble su Instagram fa commuovere tutti: gli scatti parlano da soli e lui fa una promessa a tutti

Non si fermano i ragazzi de Il Volo che dopo lo stop forzato dei mesi passati sono tornati ad incontrare i loro fan con dei live attesissimi e tutti sold out. Alcune tappe in Italia e poi in giro per il mondo con la loro musica in prestigiose location internazionali. Per tutta l’estate si alterneranno con concerti nel Bel Paese, in alcune località europee e in agosto partiranno anche per Giappone, Canada e Nord America.

Il prossimo 30 luglio saranno super ospiti della 19a edizione del Magna Graecia Film Festival in programma a Catanzaro dal 30 luglio al 7 agosto. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone apriranno la nota kermesse con alcuni dei loro brani più significativi davanti ad un parterre di ospiti d’eccezione, anche di calibro internazionale, dall’attore Richard Gere, al regista e sceneggiatore John Landis fino alla nostra Stefania Sandrelli.

Grandi cose li attendono dunque ma ogni tanto ci si deve anche fermare e respirare. E proprio da un momento di pausa è scaturito il pensiero di Gianluca Ginoble. Grande commozione per il baritono.

Il Volo, Gianluca Ginoble esce allo scoperto: commuove tutti

Agenda fittissima quella dei tenori de Il Volo che come una trottola anche quest’anno stanno girando il mondo. E così tra un’esibizione ed un’altra Gianluca ha preso un attimo di pausa e ha voluto condividere con il suo pubblico social un dolce momento.

Gli scatti sono emozionanti e raccontano quanto lui ed i suoi amici amino il loro lavoro. Gianluca ha voluto ringraziare i fan che hanno partecipato al concerto che si è tenuto a Cluj-Napoca, una località della Romania.

Sold out e grandi emozioni sul palco con i volti dei tre tenori emozionati e soddisfatti nello stesso tempo. Immagini piene di pathos ed una promessa per tutti colori che amano Il Volo. Per Gianluca non è un addio ma solo un arrivederci.

Acconto alle foto, infatti, il baritono ha scritto: “Grazie Cluj! Alla prossima volta ✈️”. È chiaro dunque che l’intenzione di tornare a cantare in quella splendida location c’è tutta ed i fan non vedono già l’ora.