Chanel Totti, finalmente la figlia di Ilary e Totti ha parlato ai fan | “L’ho perso”: è straziante

Chanel Totti, finalmente la figlia di Ilary e Totti è intervenuta sui social con un messaggio straziante: a cosa stava facendo riferimento?

Nelle ultime ore è accaduto qualcosa di davvero sconvolgente riguardante la figlia di Ilary e Totti. Mentre i suoi genitori continuano ad essere il bersaglio preferito dei giornali, che non smettono di speculare in merito alla reale causa del divorzio, la 15enne avrebbe tutt’altri pensieri per la testa.

Indubbiamente, la separazione della Blasi e del “pupone” non mancherà di far sentire le sue ripercussioni nella vita della giovane, che assieme ai fratelli Cristian e Isabel dovrà scontarne tutte le conseguenze.

Eppure, al momento, il vero problema di Chanel non avrebbe nulla a che vedere con i suoi genitori. Analizziamo insieme quello che la 15enne ha recentemente dichiarato sui social: siamo rimasti letteralmente a bocca aperta.

Mentre i suoi genitori cercano di affrontare al meglio la bufera mediatica che li ha investiti, la splendida Chanel sembrerebbe avere tutt’altri pensieri per la testa.

La 15enne, attivissima specialmente all’interno della piattaforma di TikTok, ha infatti comunicato un disagio che, data la sua giovane età, avrà indubbiamente scatenato in lei una serie di preoccupazioni.

I suoi ammiratori, in realtà, si erano già accorti che qualcosa non andava. Osservando il suo secondo profilo ufficiale, i fan della figlia di Totti e Ilary hanno finalmente avuto tutte le risposte che cercavano.

“Ho perso l’altro account” ha dichiarato nella bio la giovanissima Chanel, rassicurando coloro che, negli scorsi giorni, erano arrivati ad ipotizzare che la giovane si fosse cancellata dai social. La sorella di Cristian e Isabel, che in precedenza era attiva all’interno di due diversi account, ora ne gestirebbe solamente uno.

Tra l’altro, attraverso il suo secondo profilo ufficiale, Chanel non posta da circa una settimana. La 15enne, in questo periodo particolarmente delicato della sua vita, ha sicuramente altro a cui pensare, che esula decisamente dal mondo dei social.