Md, il prodotto tanto atteso è arrivato: “Disponibile fin da subito”. Tutti lo vogliono, occasione unica

Da Md le novità non finiscono mai, finalmente il prodotto tanto atteso è arrivato e tutti possono acquistarlo: l’occasione è unica, scopriamo perché.

L’azienda MD S.p.A. Discount è una società italiana nata nel 1994 per volere di Patrizio Podini, in pochissimo tempo è riuscita ad espandersi in gran parte del territorio italiano, specie al Sud. Attualmente la catena di distribuzione alimentare conta 800 punti vendita ed 8000 dipendenti, segno del fatto che negli anni il discount ha saputo vendere i suoi prodotti di vario genere, vista la presenza al Meridione.

Il rapporto qualità prezzo di Md è davvero imbattibile, ragion per cui possiamo tranquillamente affermare che è uno dei supermercati più in voga in questo periodo visto che il tasso di inflazione è schizzato all’8%. Grazie alle numerose offerte giornaliere, Md da la possibilità a tutti di poter acquistare il prodotto tanto desiderato ad un prezzo decisamente minimo.

Da Md è disponibile, ecco come fare per averlo

“Caldo non ti temo! Disseta la tua voglia d’estate e stappa il divertimento con lo spritz firmato MD! Scoprilo nei nostri punti vendita e colleziona le 3 bottiglie in edizione limitata”, scrive l’azienda su Instagram.

Milioni di clienti aspettavano questo momento, l’edizione limitata delle bottiglie firmate MD è sicuramente una buona occasione per acquistare un ottimo spritz da gustare ghiacciato nelle calde sere d’estate mentre si chiacchiera con gli amici e si sgranocchia qualche snack.

Da Md c’è una vasta scelta di stuzzichini da poter abbinare a questa fantastica bevanda. Il rapporto qualità prezzo dei prodotti venduti nei vari store è notevole. L’azienda si classifica leader tra i leader dei discount italiani.

In tanti aspettavano questo momento, sui social i commenti sono diversi: “Era ora, finalmente sarà mio” scrive qualcuno, “Ora si che si ragione con un ottimo ape”, risponde qualche altro.

Inutile dire che c’è già la fila alle porte dei negozi Md, fino al 31 luglio le offerte non avranno limite, sono centinaia i prodotti venduti a 0,50 cent – 1,00 euro e 2,00 euro.