Se anche tu butti le ricevute delle giocate del SuperEnalotto stai commettendo un gravissimo errore, ti spieghiamo il perché.

Il gioco stuzzica gli italiani, l’idea di poter vincere una somma di denaro abbastanza consistente da cambiare letteralmente la propria vita, è il sogno di tutti. Attenzione però, il gioco non è solo divertimento o un modo per tentare la fortuna, è anche una malattia riconosciuta dal Ministero della Salute.

Ogni giorno, giocatori tentati dall’idea di poter cambiare le proprie vite, cercano di indovinare l’agognata sestina vincente, il montepremi attuale è di 230 milioni di euro, una cifra davvero incredibile e per questa ragione l’impresa diventa spesso ardua. Ma non bisogna abbattersi, nella vita mai dire mai e quindi è bene tentare e sperare che quella giocata sia la combinazione vincente.

Non buttare le ricevute delle giocate, ecco perché

Se anche tu butti le ricevute delle giocate non vincenti, stai sbagliando tutto. Siamo nel vivo della bella stagione e per l’occasione nasce “Super Estate”, che riprende SuperEnalotto e SuperStar.

I premi in palio sono tantissimi ed il montepremi complessivo è di 1 milione di euro, naturalmente il tutto si aggiungerà al jackpot del Superenalotto che supera i 230 milioni di euro.

Tutti i vincitori verranno baciati dalla fortuna visto che i premi garantiti saranno 300 ognuno da 50mila euro. Ma come fare per giocare a SuperEstate? E’ facilissimo, acquistando un tagliando del SuperEnalotto con SuperStar sarete immessi automaticamente nel circuito, ed è per questa ragione che non dovete buttare i biglietti non vincenti perché la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta in altro modo.

Tutte le informazioni utili potete trovarle sul sito ufficiale dedicato o nei diversi punti Sisal, le possibilità di tentare la sorte sono diverse, non resta che provare, ma ricordate di giocare con moderazione. In bocca al lupo e che vinca il migliore!