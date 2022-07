Ilary Blasi, nuova clamorosa decisione “lontana da tutti”. La reazione di Chanel Totti

La secondogenita della ex coppia romana ha deciso come comportarsi riguardo l’affidamento con i genitori, i fan sono senza parole.

Lei è la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, classe 2007 ed una bellezza unica che ricorda però molto quella della madre.

Chanel Totti fino a pochi giorni fa era rimasta lontana dall’esprimersi riguardo la decisione dei genitori di mettere la parola fine al loro lungo matrimonio, però ora che la stampa si sta facendo sempre più accanita verso di loro ha deciso di abbassare la maschera e fa sentire la sua voce.

L’abbiamo vista volare in Tanzania con mamma Ilary ed i fratelli Christian e Isabel per un momento di relax familiare, ora che però è tornata a Roma le cose stanno cambiando drasticamente. Ecco cosa ha deciso di fare riguardo l’affidamento con i genitori.

Chanel Totti non ci sta, ecco cosa ha deciso sull’affidamento

La giovanissima come primo spunto alla stampa, pochi giorni fa, all’interno dell’aeroporto ha pubblicato un pezzetto del ritornello di ‘Over the rainbow di Rhove’ che ha usato come sottofondo al video di lei con i suoi fratelli e la mamma.

Le parole scelte però non sono casuali: “E Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma, siamo rimasti soli nella stanza, guardavo les étoiles, ah-ah”.

Se per lei era scherzosamente solo questione di karma, ora che deve scegliere con chi stare dei genitori per via dell’affidamento è la sua testa a dover far luce su quale aspetto sia meglio mettere in atto.

Secondo il settimanale Nuovo la showgirl starebbe valutando l‘ipotesi di lasciare Roma per trasferirsi a Milano con i figli, ma non senza tanti ostacoli burocratici ed emotivi.

Ilary infatti vorrebbe avvicinarsi alla sede Mediaset e all’amica Silvia Toffanin, rinunciando alla sua bella casa romana pur di allontanarsi dall’ex marito.

Una decisone non semplice soprattutto per i figli che così rinuncerebbero non solo alle amicizie che negli anni si sono costruiti nella città ma non avrebbero poi così più modo di viversi la vicinanza con il padre.

Chissà ora Chanel cosa commenterà a riguardo sui social, userà anche stavolta un video musicale per trasmettere il suo stato d’animo di figlia così travagliato e affranto? In molti scommettono che pubblicherà qualche video per esorcizzare il momento drammatico che alla sua età non è affatto facile affrontare con il sorriso.