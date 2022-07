Ilary Blasi, la prima foto in bikini nel dopo Totti : che spettacolo, ma qualcosa manca ..FOTO

Ilary Blasi ha stravolto i social network pubblicando un’immagine in bikini mostruosa: spettacolo inaudito, ma manca qualcosa.

Ilary Blasi è indubbiamente una delle conduttrici più amate e seguite della nostra televisione. La romana è stata per tantissimi anni la moglie di Francesco Totti: negli ultimi anni, le cose tra i due sono peggiorate e qualche giorno fa è arrivata la rottura definitiva. Secondo alcuni rumors del gossip, la presentatrice avrebbe perso la testa per qualcuno di Mediaset: lo scoop non è ovviamente stato confermato.

L’ex capitano della Roma, invece, sta frequentando Noemi Bocchi. La loro storia era già stata rilanciata in inverno: l’ex calciatore, in quella occasione, pubblicò alcuni video in cui mostrò tutto il suo nervosismo. La settimana scorsa, il romano è stato però pizzicato dai fotografi sotto la casa della Bocchi. Tralasciando ciò, Ilary da quando si è lasciata sta postando scatti mostruosi sui social network. La conduttrice sta mostrando con estrema disinvoltura il suo corpo: anche oggi, lo scatto in bikini ha subito spiazzato il web. Il suo fisico è uno spettacolo incredibile, ma manca sicuramente qualcosa e i followers subito lo hanno notato.

Ilary Blasi in bikini dopo Totti: spettacolo super, ma manca qualcosa

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Micheal Schumacher, parla il suo grande amico: “L’ho visto e..” struggente

Ilary, nel pomeriggio, ha arricchito le sue stories con una fotografia illegale. La Blasi indossa un bikini atomico che copre decisamente ben poco. Le sue forme spaziali stanno mandando costantemente KO i tantissimi ammiratori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Laura Pausini si gode il momento con il migliore amico: non si era mai sentita meglio – FOTO

I fans adorano lo spettacolo offerto dalla conduttrice, ma notano subito un dettaglio pazzesco. A Ilary manca qualcosa: negli ultimi scatti pubblicati online, non c’è mai stato traccia di un sorriso. Anche nella foto di oggi, la 41enne è apparsa piuttosto seria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

La Blasi, in questo particolare periodo dell’anno, sta incendiando i social network a suon di scatti seducenti in cui sta scoprendo tutte le sue curve.