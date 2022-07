La “graditissima sorpresa” di Arisa in bikini è il buongiorno che tutti aspettavano: uno spettacolo “da sogno” a cui è impossibile mancare.

È “semplicemente unica” Arisa questa mattina. La cantante si diletta a sfoggiare, senza preavviso, quello che è ormai divenuto un indimenticabile buongiorno da “meravigliosa creatura“. Gli utenti sono rapiti dalla visione appena condivisa in rete. Si tratta di uno spettacolo a cui sarà difficile resistere.

Mentre i fan dell’artista genovese ammettono – nel virtuale e a più riprese – che quest’ultima sia l’immagine che si desidera osservare appena svegli, la cantante dimostra nella realtà di essere ben reduce dal suo ultimo successo musicale.

Il brano “Tu Mi Perdicion” – uscito lo scorso 7 luglio a mezzanotte – ha fatto assolutamente centro nel cuore dei suoi ascoltatori, e quest’ultimo giro di boa sembrerebbe esserne la sua più pura dimostrazione.

“Sei il mio sogno proibito” Arisa, bikini stratosferico: mai visto un fisico cosi – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beatrice Borromeo, come mai vista prima: lo fa davvero, la scelta lascia senza fiato

La Capitale della Cultura italiana 2022 si prepara ad accogliere la nata sotto il segno del Leone. A circa un mese esatto dal suo quarantesimo compleanno Arisa starebbe per riservare ai suoi ascoltatori una “graditissima sorpresa“.

L’isola di Procida vedrà l’approdo di Arisa il prossimo 25 luglio. Oltre a lei vi sarà “una delle voci più autorevoli della nuova scena della musica nostrana“. A ricordarlo è l’artista in didascalia al un meraviglioso scatto postato stamani, in cui si lascia fotografare tra un’antica abitazione e il mare. Nel mezzo lei, a fare come sempre la differenza, e stavolta in un “bikini da sogno“.

Mentre verrà svelata l’artefice della sognate fotografia, riconoscibile in Arash Radpour, – l’immagini si appresta a ritrarre l’artista canora ad occhi chiusi e in attimi di totale introspezione. “Sei il mio sogno proibito“, si leggerò nel frattempo tra i commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Stabile cede a quella tentazione, trasformazione clamorosa sul suo volto: cambia tutto. Fan in tilt

E ancora: “sei una bellezza infinita“, continuerà un secondo utente seguendo la scia del precedente. Dunque, mentre Arisa – augurando loro il buongiorno – invita i suoi fan a non mancare a quest’appuntamento, loro risponderanno – in coro – ma soltanto sul finale: “saremo tutti lì, con te, a cantare a squarciagola“.