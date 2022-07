Giulia Stabile non ha potuto resistere a una tentazione, trasformandosi totalmente: affronta il cambiamento senza paura.

20 anni, romana e dal talento incredibile per la danza. Giulia Stabile si è affermata sulla scena dello spettacolo e del ballo con la vittoria dell’ultima edizione di “Amici”.

Adorata non solo per il suo modo di ballare, è anche molto apprezzata per il suo modi di fare sempre solari: legata a San Giovanni – cantante arrivato secondo nella finalissima di “Amici” al suo fianco – la coppia creata nella scuola di Maria De Filippi ha conquistato tutti.

In questi mesi si sono mostrati sempre molti complici, legati da un profondo sentimento, anche se stanno portando per ora avanti la loro storia a distanza. Lei fissa a Roma, lui più presente a Milano, comunque riesco a passare momenti insieme. Di recente la 20enne ha colpito con una trasformazione clamoroso: anche lei non ha resistito a una moda del momento.

Giulia Stabile: lo fa davvero, scelta clamorosa

Anche Giulia Stabile non ha resistito a una moda del momento con cui rendere il proprio volto ancora più affascinante.

Si tratta della laminazione ciglia, trend molto in voga, con cui si allungano le ciglia in modo molto meno invasino rispetto alle extension: niente ciuffetti finti, ma solo un allungamento e nutrimento di quelle che già si hanno.

La ballerina ha trasformato il suo sguardo con questa tecnica condividendo coi fan il momento del cambiamento: sul lettino dell’estetista si è mostrata senza paura intenta ad attendere i tempi di posa del trattamento.

È stata talmente rilassata che si è dedicata persino a un balletto come mostra un reel condiviso su Instagram. “Con Giulia ci si diverte lavorando”, il commento dell’estetista che si è occupata di lei realizzando la laminazione con cui ha aperto lo sguardo dolcissimo della ballerina. I fan non potevano non accorrere subito a mettere il loro like, entusiasti per la trasformazione di Giulia, sempre più bella.