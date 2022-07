Barbara D’Urso costretta a denunciare la collega famosissima | “Ho sopportato molto, ora il giudice deciderà”

Barbara D’Urso costretta a querelare la nota collega: la confessione fatta dalla conduttrice di “Pomeriggio 5” mette davvero i brividi

Su di lei, ormai a cadenza quotidiana, vengono emesse le sentenze più disparate da parte del popolo del web. Negli anni, indubbiamente, l’indice di gradimento delle trasmissioni di Barbara D’Urso si è notevolmente abbassato. Non a caso, i vertici di Mediaset hanno gradualmente ridotto la presenza della conduttrice all’interno del palinsesto televisivo.

Nonostante ci siano ancora molti fan che supportano “Barbarella”, molti altri, stando ai commenti che trapelano grazie ai social, non nutrono affatto simpatia per lei. Talvolta, tra gli haters della presentatrice si annoverano anche volti noti ai più.

La stessa presentatrice, intervistata solamente qualche mese fa nel salotto di Silvia Toffanin, aveva ammesso di esser stata costretta a querelare una collega, di cui non ha esitato a fare il nome. Quello che le avrebbe detto va ben oltre l’immaginazione.

Nell’unica intervista concessa ai microfoni di “Verissimo”, la celebre Barbara D’Urso non aveva mancato di sganciare delle vere e proprie bombe.

Una di queste riguardava proprio la nota collega che la partenopea, con suo grande rammarico, era stata costretta a denunciare. Si trattava di Naike Rivelli, figlia dell’altrettanto famosa Ornella Muti, che a detta di Barbara si sarebbe macchiata di colpe gravissime nei suoi riguardi.

“Ho avuto tanta pazienza, poi ad un certo punto mi sono rivolta al giudice penale” aveva spiegato l’ospite della Toffanin, con parole che tradivano la sua amarezza. Barbara ammise infatti di aver ricevuto offese gratuite dalla Rivelli, che si sarebbero protratte nonostante l’indifferenza della “vittima”.

“Il pm ha deciso di mandare a processo questa signora” aveva chiosato la D’Urso, confermando quanto le parole indirizzatele da Naike fossero pesanti e denigratorie.

Un episodio sicuramente spiacevole per la conduttrice partenopea, che non si sarebbe mai voluta trovare in una simile situazione. I followers, in questa circostanza, non hanno potuto far altro che schierarsi dalla sua parte: “hai fatto benissimo“, “chi si crede di essere?“.